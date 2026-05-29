मिशन वर्ल्ड कप: खिताब बचाने उतरेगी अर्जेंटीना, लियोनल मेसी की कप्तानी में 17 पुराने धुरंधरों की वापसी, देखें स्क्वॉड

Argentina World Cup Squad 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अर्जेंटीना ने अपनी 26 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. लियोनेल मेसी 38 साल की उम्र में अपने छठे वर्ल्ड कप में टीम का नेतृत्व करेंगे. इस टीम में 2022 के 17 दिग्गज खिलाड़ियों के साथ कई युवा प्रतिभाओं को भी जगह मिली है.
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Argentina FIFA World Cup Squad 2026: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने आगामी वर्ल्ड कप के लिए अपनी 26 सदस्यीय टीम फाइनल कर ली है. दिग्गज लियोनेल मेसी आधिकारिक तौर पर अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले इस महाकुंभ में टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं. 38 वर्षीय मेसी अपने छठे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भाग लेकर इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी ने इस बार 'निरंतरता' को प्राथमिकता दी है और उस कोर टीम पर भरोसा जताया है जिसने चार साल पहले कतर में ट्रॉफी उठाई थी.
कुल मिलाकर 2022 की विश्व विजेता टीम के 17 खिलाड़ी फिर से बड़े मंच पर लौट रहे हैं. इनमें गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, अनुभवी डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी और मिडफील्ड की दमदार जोड़ी रोड्रिगो डी पॉल व एलेक्सिस मैक एलिस्टर शामिल हैं. इसके अलावा एंजो फर्नांडीज, जूलियन अल्वारेज और लटारो मार्टिनेज भी टीम की मजबूती बढ़ाएंगे.
टीम का मुख्य हिस्सा वही है, लेकिन कुछ स्टार खिलाड़ी इस बार नजर नहीं आएंगे. दिग्गज विंगर एंजेल डी मारिया टीम में नहीं हैं. उन्होंने 2024 कोपा अमेरिका के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था. वहीं, लेफ्ट-बैक मार्कोस एक्यूना फिटनेस समस्याओं के कारण चयन से चूक गए. इस बीच, मिडफील्डर जियोवानी लो सेल्सो की वर्ल्ड कप टीम में शानदार वापसी हुई है. 2022 के टूर्नामेंट से चोट के कारण बाहर होने के बाद लो सेल्सो ने अपनी दूसरी वर्ल्ड कप उपस्थिति के लिए जगह पक्की कर ली है. इससे पहले वह 2018 में रूस वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे थे.
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कोच स्कालोनी ने इस टीम में अर्जेंटीना फुटबॉल के भविष्य को भी शामिल किया है. टीम में नई ऊर्जा भरने के लिए वैलेन्टिन बारको, निको पाज और गिउलियानो शिमोन जैसे होनहार युवाओं को 26 सदस्यीय सूची में जगह दी गई है. इसके अलावा फॉरवर्ड जोस मैनुअल लोपेज और थियागो अल्माडा अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड कप का अनुभव करने जा रहे हैं, इससे टीम का आक्रमण काफी संतुलित नजर आ रहा है.
अर्जेंटीना अपने ग्रुप जे (Group J) अभियान की शुरुआत 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद ग्रुप चरण के अन्य मुकाबलों में उनका सामना जॉर्डन और ऑस्ट्रिया से होगा.
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गोलकीपर्स: एमिलियानो मार्टिनेज, गेरोनिमो रूली, जुआन मुसो.
डिफेंडर्स: लियोनार्डो बालार्डी, गोंजालो मोंटियल, निकोलस टैगलियाफिको, लिसांद्रो मार्टिनेज, क्रिस्टियन रोमेरो, निकोलस ओटामेंडी, फाकुंडो मदीना, नहुएल मोलिना.
मिडफील्डर्स: लिएंड्रो पेरेडेस, रोड्रिगो डी पॉल, वैलेन्टिन बारको, जियोवानी लो सेल्सो, एक्सेक्विले पालासिओस, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, एंजो फर्नांडीज.
फॉरवर्ड्स: जूलियन अल्वारेज, लियोनेल मेसी, निकोलस गोंजालेज, थियागो अल्माडा, गिउलियानो शिमोन, निकोलस पाज, जोस मैनुअल लोपेज, लुटारो मार्टिनेज.
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