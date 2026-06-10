Add Zee Business As A Preferred Source
App

6 फुट 10 इंच हाइट... 98 किलो वजन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उतरते ही इतिहास रच देगा ये खतरनाक गोलकीपर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रियाई गोलकीपर फ्लोरियन विगेले अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड करेंगे, जो टूर्नामेंट के 96 साल के इतिहास में सबसे लंबे खिलाड़ी होंगे. ऑस्ट्रियाई गोलकीपर फ्लोरियन विगेले की लंबाई 6 फीट 9.5 इंच (2.05 मीटर) है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 10, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:55 AM IST
6 फुट 10 इंच हाइट... 98 किलो वजन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उतरते ही इतिहास रच देगा ये खतरनाक गोलकीपर

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मिस्ट्री गर्ल संग रोमांटिक अंदाज में दिखे बादशाह, रैपर के कैप्शन ने बढ़ाया सस्पेंस
Badshah2 min ago
2
mahasamund news4 min ago
3
FIFA World Cup 20267 min ago
4
pok8 min ago
5
us12 min ago