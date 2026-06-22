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वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर! आखिरी मिनटों तक थमी रहीं सांसें, बेल्जियम के जबड़े से ईरान ने ऐसे छीना 1 अंक

Belgium vs Iran: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम और ईरान के बीच मुकाबला 0-0 की बराबरी पर छूटा. अलीरेजा बेइरानवांद की शानदार गोलकीपिंग और बेल्जियम के 10 खिलाड़ियों तक सिमटने के बाद ईरान ने यह ऐतिहासिक ड्रॉ खेला.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 03:22 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:22 AM IST
वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर! आखिरी मिनटों तक थमी रहीं सांसें, बेल्जियम के जबड़े से ईरान ने ऐसे छीना 1 अंक
Image Credit: बेल्जियम बनाम ईरान मैच. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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