FIFA World Cup 2026 Belgium vs Iran: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप जी के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में बेल्जियम और ईरान के बीच भिड़ंत बिना किसी गोल के 0-0 की बराबरी पर खत्म हुई. लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बेल्जियम ने खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और लगभग 70-80% पजेशन अपने पास रखा, लेकिन वे ईरानी रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रहे. इस ड्रॉ के साथ दोनों टीमों के अब दो मैचों में 2-2 अंक हो गए हैं और उनकी किस्मत अब आखिरी मैच के नतीजों पर टिकी है.
मैच के पहले हाफ में ईरान ने अपनी रक्षात्मक मजबूती का परिचय दिया और जवाबी हमलों से बेल्जियम को डराया. 25वें मिनट में मेहदी तारेमी ने गेंद को जाल में पहुंचा दिया था, जिससे स्टेडियम में ईरानी समर्थक झूम उठे. हालांकि, VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरल) रिव्यू के बाद इस गोल को ऑफसाइड करार दिया गया. ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवांद इस मैच के असली हीरो साबित हुए, जिन्होंने बेल्जियम के कई खतरनाक हमलों को नाकाम किया और 'मैन ऑफ द मैच' चुने गए.
मैच का रुख 66वें मिनट में तब पूरी तरह बदल गया जब बेल्जियम के युवा डिफेंडर नाथन एनगोय को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया. एनगोय ने गोल की ओर बढ़ रहे मेहदी तारेमी को पेशेवर फाउल के जरिए पीछे से खींचकर गिरा दिया था. 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद बेल्जियम ने अंत तक कोशिश जारी रखी, लेकिन ईरान के अनुशासित डिफेंस ने उन्हें अंक बांटने पर मजबूर कर दिया.
खेल के मैदान के बाहर भी काफी सरगर्मी रही और यह मैच राजनीतिक रंग में भी रंगा दिखा. दक्षिणी कैलिफोर्निया के ईरानी प्रवासियों ने स्टेडियम के बाहर मौजूदा ईरानी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. कई प्रदर्शनकारी "शेर और सूरज" वाले पुराने झंडे लेकर पहुंचे थे और फीफा द्वारा इन झंडों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण स्थिति काफी तनावपूर्ण रही.
अब ग्रुप जी में स्थिति काफी दिलचस्प हो गई है और सभी चार टीमों के पास आगे बढ़ने का मौका है. बेल्जियम का अगला मुकाबला 26 जून को न्यूजीलैंड से वैंकूवर में होगा, जबकि ईरान उसी दिन मिस्र (Egypt) का सामना सिएटल में करेगा. दोनों मैच एक ही समय पर खेले जाएंगे, जिससे ग्रुप का रोमांच अपने चरम पर होगा.
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