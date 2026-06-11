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FIFA वर्ल्ड कप 2026: ईरान ने FIFA को दी चेतावनी, अगर ऐसे झंडे दिखाए या नारे लगाए गए तो रोक देंगे मैच

FIFA World Cup 2026 का आगाज होने वाला है. हालांकि, इससे पहले विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर स्टेडियम के अंदर बिना इजाजत वाले झंडे दिखाए गए तो वह FIFA वर्ल्ड कप 2026 के अपने मैच रोक सकता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:09 PM IST
FIFA वर्ल्ड कप 2026: ईरान ने FIFA को दी चेतावनी, अगर ऐसे झंडे दिखाए या नारे लगाए गए तो रोक देंगे मैच
Image Credit: Iran Warns FIFA (X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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