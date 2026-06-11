FIFA वर्ल्ड कप 2026: ईरान ने FIFA को दी चेतावनी, अगर ऐसे झंडे दिखाए या नारे लगाए गए तो रोक देंगे मैच

FIFA World Cup 2026: अब से कुछ घंटे बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो जाएगा. हालांकि, मेगा इवेंट से पहले विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर स्टेडियम के अंदर बिना इजाजत वाले झंडे दिखाए गए या राष्ट्रीय टीम के खिलाफ नारे लगाए गए, तो वह FIFA वर्ल्ड कप 2026 के अपने मैच रोक सकता है. यह जानकारी ईरानी मीडिया ने देश के खेल मंत्री अहमद दोन्यामाली के हवाले से दी है.
FIFA वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून को होगी. ईरान अपने ग्रुप G कैंपेन की शुरुआत 15 जून को लॉस एंजिल्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगा. इसके बाद, वे 21 जून को उसी वेन्यू पर बेल्जियम का सामना करेंगे और फिर 26 जून को सिएटल में मिस्र के खिलाफ अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलेंगे.
अहमद दोन्यामाली ने कहा कि देश ने FIFA को सूचित किया है कि अगर स्टेडियम में अनधिकृत झंडे दिखाए जाते हैं या टीम-विरोधी नारे लगाए जाते हैं, तो ईरान से जुड़े मैच रोके जा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मिस्र के खिलाफ किसी तरह की बाधा न आने का आश्वासन मिला है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी मीडिया का हवाला देते हुए डोन्यामाली ने कहा, "हमने FIFA को बता दिया है कि अगर वर्ल्ड कप में ईरान के मैचों के दौरान स्टेडियम में अनौपचारिक झंडे लाए गए या राष्ट्रीय टीम के खिलाफ नारे लगाए गए, तो मैच रोकने के लिए टीम मैनेजर ही जिम्मेदार होगा. हमें भरोसा दिलाया गया है कि मिस्र के खिलाफ मैच के दौरान स्टेडियम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी."
खास बात यह है कि यह खबर फुटबॉल फेडरेशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (FFRI) के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि टूर्नामेंट से पहले FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए ईरान के हिस्से के टिकट वापस ले लिए गए. इससे वे समर्थक मुश्किल में पड़ गए हैं जिन्होंने पहले ही यात्रा की बुकिंग कर ली थी, लेकिन अब वे अपनी टीम के मैच नहीं देख पाएंगे.
ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक, उसने वर्ल्ड कप मैचों के लिए मिले टिकटों की बिक्री शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में उनका वितरण रद्द कर दिया गया. फेडरेशन ने कहा कि इसका नतीजा यह हुआ है कि कई ईरानी प्रशंसक, जिन्होंने आधिकारिक टिकट प्रक्रिया पर भरोसा किया था और यात्रा की बुकिंग पूरी कर ली थी, अब मैच देखने नहीं जा पा रहे हैं.