FIFA वर्ल्ड कप 2026: ईरान ने FIFA को दी चेतावनी, अगर ऐसे झंडे दिखाए या नारे लगाए गए तो रोक देंगे मैच

FIFA World Cup 2026: अब से कुछ घंटे बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो जाएगा. हालांकि, मेगा इवेंट से पहले विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर स्टेडियम के अंदर बिना इजाजत वाले झंडे दिखाए गए या राष्ट्रीय टीम के खिलाफ नारे लगाए गए, तो वह FIFA वर्ल्ड कप 2026 के अपने मैच रोक सकता है. यह जानकारी ईरानी मीडिया ने देश के खेल मंत्री अहमद दोन्यामाली के हवाले से दी है.