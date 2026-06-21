FIFA WORLD CUP 2026: ब्राजील और स्कॉटलैंड के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप-C मुकाबला 25 जून को सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में हैती को 3-0 से हराया. इस जीत के साथ ही ब्राजील ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है. ब्राजील ने इसी बीच कन्फर्म किया है कि स्टार फुटबॉलर राफिन्हा की दाहिनी जांघ की मांसपेशी में चोट लगी है. ब्राजील के लिए यह एक बड़ा झटका है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील की टीम राफिन्हा पर बहुत ज्यादा निर्भर है. ब्राजील का यह फॉरवर्ड स्कॉटलैंड के खिलाफ ब्राजील के अगले ग्रुप C मैच में नहीं खेल पाएगा, लेकिन वह टीम के साथ ही रहेगा और टूर्नामेंट के बाद के मैचों में वापसी की कोशिश करेगा. ब्राजीलियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन (CBF) ने बताया कि हैती पर ब्राजील की 3-0 की जीत के दौरान राफिन्हा को मैदान से बाहर जाना पड़ा था, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट में चोट का पता चला.
29 साल के राफिन्हा को अपनी दाहिनी जांघ के पिछले हिस्से में परेशानी महसूस हुई और खेलने की कोशिश करने के बाद हाफ-टाइम से पहले ही उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. राफिन्हा ने अब ब्राजील के मेडिकल स्टाफ की देखरेख में तेजी से ठीक होने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है. टीम के अधिकारियों ने उन्हें उनके क्लब वापस भेजने के बजाय टीम के साथ ही रखने का फैसला किया है, इस उम्मीद में कि उनके ठीक होने से वे नॉकआउट राउंड के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, अगर ब्राजील आगे बढ़ता है.
ब्राजील का अटैक राफिन्हा की रफ्तार, क्रिएटिविटी और डिफेंसिव खेल पर निर्भर रहा है. टूर्नामेंट में जाने से पहले ब्राजील की योजनाओं में राफिन्हा ने अहम भूमिका निभाई थी और उनकी अनुपस्थिति के कारण स्कॉटलैंड के मैच से पहले कोचिंग स्टाफ को खिलाड़ियों के चयन का फैसला लेना होगा. ब्राजील की मेडिकल टीम ने राफिन्हा की वापसी की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है, जिसका मतलब है कि बाद के राउंड में राफिन्हा की उपलब्धता उनके इलाज पर कैसी प्रतिक्रिया होती है, इस पर निर्भर करेगी. राफिन्हा को पहले भी मांसपेशियों की समस्या रही है, जिससे उनके ठीक होने के समय को लेकर चिंता बढ़ गई है.
ब्राजील अभी नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच उनका आखिरी ग्रुप गेम होगा. उन्होंने मोरक्को के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन अपने दूसरे ग्रुप गेम में हैती पर 3-0 से आसान जीत हासिल की थी. मैच में कुन्हा ने दो गोल किए, जबकि विनी जूनियर ने एक गोल किया.