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FIFA World Cup: ब्राजील का अगला शिकार कौन? जानिए कब, कहां और किससे होगी प्री-क्वार्टर फाइनल की टक्कर

Brazil Round of 16 Match Potential Opponents: ब्राजील ने जापान को हराकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है. अब उसका मुकाबला आइवरी कोस्ट या नॉर्वे के विजेता से होगा. मैच की तारीख, समय और वेन्यू की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 30, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:30 AM IST
FIFA World Cup: ब्राजील का अगला शिकार कौन? जानिए कब, कहां और किससे होगी प्री-क्वार्टर फाइनल की टक्कर
Image Credit: ब्राजील ने जापान को हराया. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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