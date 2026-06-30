FIFA World Cup: ब्राजील का अगला शिकार कौन? जानिए कब, कहां और किससे होगी प्री-क्वार्टर फाइनल की टक्कर

Brazil Round of 16 Match Potential Opponents: पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने सोमवार (29 जून) को टेक्सास के ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हरा दिया. इस मैच में जापान ने शुरुआती बढ़त बना ली थी, लेकिन ब्राजील के कासेमिरो ने 56वें मिनट में बराबरी का गोल दागा. अंत में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी गेब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम (90+5वें मिनट) में गोल करके टीम को जीत दिला दी.
ब्राजील ने पिछली बार 2002 में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, उसके बाद से हर वर्ल्ड कप में कम से कम क्वार्टर फाइनल तक का सफर जरूर तय किया है. फुटबॉल जगत की इस दिग्गज टीम और तेजी से उभरती जापान की टीम के बीच यह मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. इस मैच पर उन दो देशों की भी पैनी नजर थी, जिनमें से कोई एक राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का अगला प्रतिद्वंद्वी बनेगा.
A late goal sees Brazil into the next round!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा. यह मैच मंगलवार (30 जून) को अर्लिंग्टन, टेक्सास के एटी एंड टी (AT&T) स्टेडियम में खेला जा रहा है. आइवरी कोस्ट के लिए यह पहली बार है जब वह वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहुंचा है, वहीं नॉर्वे ने पिछली बार 1998 में नॉकआउट चरण में जगह बनाई थी.
आइवरी कोस्ट और नॉर्वे की टीमें अपने-अपने समूहों में दूसरे स्थान पर रहकर यहां तक पहुंची हैं. आइवरी कोस्ट ग्रुप G में जर्मनी के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे ग्रुप I में फ्रांस के बाद उपविजेता रहा. अब इन दोनों के बीच होने वाले मैच का विजेता रविवार (5 जुलाई) को ब्राजील के खिलाफ मैदान में उतरेगा.
ब्राजील और आइवरी कोस्ट/नॉर्वे के विजेता के बीच यह बड़ा मुकाबला रविवार (5 जुलाई) की देर रात को ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी में खेला जाएगा. भारतीय समय (IST) के अनुसार, फुटबॉल प्रेमी इस मैच का लुत्फ रात 1:30 बजे से उठा सकते हैं. मैच के लाइव टेलीकास्ट को आप Unite8 Sports पर देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर मैच का आनंद ले सकते हैं.
यह नॉकआउट मैच न्यू जर्सी के मशहूर मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसे टूर्नामेंट के दौरान 'न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम' के नाम से जाना जा रहा है. यह स्टेडियम एनएफएल (NFL) की न्यू यॉर्क जायंट्स और जेट्स का घरेलू मैदान है और यहीं 19 जुलाई को वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला जाना है.