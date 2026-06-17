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ब्राजील के लिए 'नेमार बूस्ट': मैदान पर लौटे दिग्गज, पर क्या हैती के खिलाफ खत्म होगा इंतजार?

Brazil Neymar: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच ब्राजील के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है. स्टार खिलाड़ी नेमार ने ट्रेनिंग में वापसी कर ली है. जानें क्या वे हैती के खिलाफ अगले अहम मुकाबले में खेल पाएंगे और कोच कार्लो एंसेलोटी का उनकी फिटनेस पर क्या कहना है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 02:27 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:27 AM IST
ब्राजील के लिए 'नेमार बूस्ट': मैदान पर लौटे दिग्गज, पर क्या हैती के खिलाफ खत्म होगा इंतजार?
Image Credit: ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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