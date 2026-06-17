Brazil Neymar: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील के लिए समय पर एक बड़ी खुशखबरी आई है. मंगलवार (16 जून) को सुपरस्टार नेमार जूनियर ने ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है. यह टूर्नामेंट शुरू होने के बाद उनकी वापसी की ओर पहला कदम है. 34 वर्षीय नेमार पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्हें फिटनेस पर काम करते हुए देखा गया. हालांकि, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन वे अभी बॉल ड्रिल्स या टीम के साथ फुल-कॉन्टैक्ट सेशन तक नहीं पहुंचे हैं.
नेमार ने अपने तीन फीफा वर्ल्ड कप प्रदर्शनों में कुल आठ गोल किए हैं, जिनमें 2014 के संस्करण में चार गोल और 2018 व 2022 के टूर्नामेंट में दो-दो गोल शामिल हैं. इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने 2023 के बाद से ब्राजील का प्रतिनिधित्व नहीं किया है और वे 14 जून को मोरक्को के खिलाफ से टीम के शुरुआती ग्रुप सी मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं थे. अपने करिश्माई खिलाड़ी के बिना उतरी ब्राजील की टीम को मोरक्को के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा.
Correndo de tênis, chuteira, com bola, na grama...@neymarjr vem aí!
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Running on his shoes, on his boots, with the ball, on the pitch...
Neymar Jr. is coming!
@CBF_Futebol pic.twitter.com/365de1iguj
— Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) June 16, 2026
भले ही नेमार की ट्रेनिंग ग्राउंड पर वापसी एक उत्साहजनक संकेत है, लेकिन फिर भी उनके हैती के खिलाफ ब्राजील के अगले ग्रुप सी मुकाबले में बाहर रहने की संभावना है. पांच बार की विश्व चैंपियन टीम का सामना शनिवार (20 जून) को भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे हैती से होना है. हैती की टीम इस मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत में मिली 0-1 की हार के बाद उतरेगी.
नेमार को पिछले महीने वर्ल्ड कप के लिए कार्लो एंसेलोटी की टीम में शामिल किए जाने के कुछ समय बाद ही दाहिने पैर की पिंडली में चोट लग गई थी. न्यूयॉर्क न्यू-जर्सी स्टेडियम में ब्राजील के शुरुआती मैच से पहले एंसेलोटी ने बताया था कि दिग्गज फॉरवर्ड अपनी रिकवरी में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और उनके अगले सप्ताह के दौरान ट्रेनिंग पर लौटने की संभावना है. एंसेलोटी ने शुक्रवार को कहा था, ''नेमार जल्द से जल्द ठीक होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. हमने उन्हें न केवल उनकी फुटबॉल क्षमता के लिए बुलाया है, जो निर्विवाद है, बल्कि उस अनुभव और उदाहरण के लिए भी बुलाया है जो वे टीम के युवा खिलाड़ियों को दे सकते हैं.''
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