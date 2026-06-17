नेमार को पिछले महीने वर्ल्ड कप के लिए कार्लो एंसेलोटी की टीम में शामिल किए जाने के कुछ समय बाद ही दाहिने पैर की पिंडली में चोट लग गई थी. न्यूयॉर्क न्यू-जर्सी स्टेडियम में ब्राजील के शुरुआती मैच से पहले एंसेलोटी ने बताया था कि दिग्गज फॉरवर्ड अपनी रिकवरी में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और उनके अगले सप्ताह के दौरान ट्रेनिंग पर लौटने की संभावना है. एंसेलोटी ने शुक्रवार को कहा था, ''नेमार जल्द से जल्द ठीक होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. हमने उन्हें न केवल उनकी फुटबॉल क्षमता के लिए बुलाया है, जो निर्विवाद है, बल्कि उस अनुभव और उदाहरण के लिए भी बुलाया है जो वे टीम के युवा खिलाड़ियों को दे सकते हैं.''