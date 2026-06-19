Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA World Cup 2026: जोनाथन डेविड ने हैट्रिक से मचाई तबाही, कनाडा ने अपने मैदान पर कतर को 6-0 से रौंदा

कनाडा ने वैंकूवर में अपने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही कनाडा ने अपने देश के इतिहास में मेंस FIFA वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की और नॉकआउट स्टेज की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 19, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:47 AM IST
FIFA World Cup 2026: जोनाथन डेविड ने हैट्रिक से मचाई तबाही, कनाडा ने अपने मैदान पर कतर को 6-0 से रौंदा
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘काला हिरण’ फिल्म पर बढ़ता जा रहा विवाद! डायरेक्ट बोले- ‘सब जानते थे गोविंद नामदेव’
Kala Hiran4 min ago
2
ICC Women's T20 World Cup 20266 min ago
3
Petrol price9 min ago
4
moscow attack11 min ago
5
Delhi news11 min ago