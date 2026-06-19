कनाडा ने वैंकूवर में अपने घरेलू फैंस के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही कनाडा ने मेंस FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की और नॉकआउट स्टेज की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया. बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में ड्रॉ खेलने के बाद, कनाडा की टीम ने जबरदस्त वापसी की. कनाडा ने आक्रामक खेल दिखाते हुए मौजूदा एशियाई चैंपियन कतर पर शुरू से आखिर तक अपना दबदबा बनाए रखा. कनाडा ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया.
कनाडाई टीम ने शुरुआत से ही तेजी दिखाई और कतर पर दबाव बनाया. कनाडा ने मैच शुरू होते ही कतर को बैकफुट पर धकेल दिया. उनके दबदबे का नतीजा 16वें मिनट में मिला, जब काइल लारिन ने गोल करके टीम का खाता खोला. काइल लारिन ने आत्मविश्वास के साथ गोल किया, जिससे पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया.
कनाडा लगातार मौके बनाता रहा और शुरुआती मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जोनाथन डेविड ने शानदार वापसी की. कनाडा के इस स्ट्राइकर ने हाफटाइम से पहले दो गोल किए. जोनाथन डेविड ने गोल करते समय संयम का परिचय देते हुए कनाडा को हाफटाइम तक 3-0 की मजबूत बढ़त दिलाई.
मैच दोबारा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कतर की वापसी की उम्मीदें खत्म हो गईं. कनाडा के नाथन सलीबा ने मैच का एक शानदार पल बनाया. नाथन सलीबा की बेहतरीन फ्री-किक सीधे नेट में गई और कनाडा का स्कोर 4-0 हो गया. कनाडा के लगातार दबाव ने कतर के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दीं और एक 'ओन गोल' की वजह से कनाडा की बढ़त 5-0 हो गई.
स्टॉपेज टाइम के आखिरी पलों में जोनाथन डेविड ने गोल कर कनाडा की मेंस फुटबॉल टीम के इतिहास की पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक पूरी की और 6-0 की शानदार जीत पक्की की. कनाडा के लिए चिंता की बात दूसरे हाफ के बीच में हुई, जब कनाडा के मिडफील्डर इस्माइल कोने को असीम मदीबो के कारण पैर में गंभीर चोट लग गई.
कतर के मिडफील्डर असीम मदीबो को सीधा रेड कार्ड दिखाया गया. असीम मदीबो मैच में कतर के दूसरे खिलाड़ी थे, जिन्हें बाहर भेजा गया, जबकि इस्माइल कोने को अस्पताल ले जाया गया. इस शानदार जीत के साथ कनाडा ग्रुप B में मजबूत स्थिति में है. अब कनाडा की टीम को वैंकूवर में स्विट्जरलैंड के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत है, ताकि वे टॉप पर रह सकें और अपने शानदार वर्ल्ड कप अभियान को जारी रख सकें.