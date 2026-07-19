/FIFA World Cup 2026: क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा डांस और म्यूजिक का तड़का, न्यूयॉर्क स्टेडियम में ये टॉप सेलेब्रिटी जमकर लूटेंगे महफिल

FIFA WORLD CUP 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को देर रात 12:30 बजे (भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगा. यह मैच न्यूयॉर्क (अमेरिका) के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा. रविवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में सभी 48 टीमों के यादगार सफर का जश्न मनाने के लिए कई स्टार्स न्यूयॉर्क (न्यू जर्सी) स्टेडियम में इकट्ठा होंगे.
पहली बार, इस क्लोजिंग सेरेमनी को दो हिस्सों में बांटा गया है. इसमें मैच शुरू होने से पहले और हाफ-टाइम ब्रेक के दौरान भी परफॉर्मेंस होंगी. मैच शुरू होने से पहले लॉरा पॉसिनी, निकोल शेरजिंगर, रॉबी विलियम्स और आईशोस्पीड की परफॉर्मेंस के साथ-साथ टॉम क्रूज की खास मौजूदगी भी मैच से पहले फैंस को मनोरंजन का ओवरडोज देगी.
इसके अलावा एमी अवॉर्ड, ग्रैमी अवॉर्ड, ऑस्कर अवॉर्ड और टोनी अवॉर्ड जीतने वाली जेनिफर हडसन अमेरिका के राष्ट्रगान की एक खास प्रस्तुति देंगी. बालिच वंडर स्टूडियो के साथ मिलकर तैयार की गई यह क्लोजिंग सेरेमनी उस जुनून, भावना और ग्लोबल एकता का जश्न मनाएगी, जिसने इस टूर्नामेंट के 23वें एडिशन को खास बनाया है.
FIFA ने कहा कि शो में फैंस की अहम भूमिका होगी और उन्हें जल्दी पहुंचना चाहिए. क्लोजिंग सेरेमनी रात 11 बजे IST (लोकल समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे) शुरू होगी. इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (IFAB) के ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के स्टॉपेज के नियम से हटकर, अर्जेंटीना बनाम स्पेन मैच में 25 मिनट तक का विवादित इंटरवल हो सकता है. सुपर बाउल से प्रेरित इस शो में जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा और BTS को-हेडलाइनर के तौर पर शामिल होंगे.
बर्ना बॉय भी परफॉर्म करेंगे, जिनका शकीरा के साथ ग्लोबल हिट गाना 'डाई डाई' दुनिया भर में छाया हुआ है. साथ ही, इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर वेनेजुएला के कंडक्टर और न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक के संगीत और कला निर्देशक गुस्तावो डुडामेल और कोल्डप्ले के साथ वेबी अवॉर्ड जीतने वाला पीएस 22 कोरस भी मौजूद रहेंगे. फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, 'हमें इस बात का गर्व है कि जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा और BTS के साथ मिलकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल हाफटाइम शो को हेडलाइन करेंगे. यह शो फीफा ग्लोबल सिटिजन एजुकेशन फंड और दुनिया भर के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और फुटबॉल के मौकों को बढ़ाने के हमारे मिशन के समर्थन में होगा.'
जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, 'बर्ना बॉय, गुस्तावो डुडामेल और PS 22 कोरस (कोल्डप्ले के साथ) भी इसमें शामिल होंगे और दुनिया भर के अरबों लोगों तक एकता और उम्मीद का एक मजबूत संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे. जब आज न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में दुनिया इतिहास के सबसे अहम फुटबॉल मैच के लिए एकजुट होगी, तो कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन द्वारा तैयार किया गया, यह शानदार शो फुटबॉल, संगीत और हमारी साझा वैल्यूज का जश्न मनाएगा, और एक ऐसी विरासत छोड़ेगा जो मैच के फाइनल विसल के बाद भी बनी रहेगी.' 'सेसमे स्ट्रीट' और 'द मपेट्स' के किरदार, जिन्होंने पीढ़ियों से दुनिया भर के बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का अनुभव दिया है, वे भी इस शो का हिस्सा होंगे.