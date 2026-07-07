'मेरे आने से पहले पुर्तगाल ने कुछ नहीं जीता था...' वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या-क्या कहा?

Cristiano Ronaldo Statement: फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्पेन के हाथों 1-0 से मिली हार के बाद पुर्तगाल की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. इस हार के साथ ही फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी हमेशा के लिए टूट गया. मैच के बाद मीडिया के सामने आए रोनाल्डो का दर्द और गुस्सा एक साथ देखने को मिला. उन्होंने पुर्तगाल फुटबॉल में अपने योगदान को याद दिलाते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया.
टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी. अपने अंतरराष्ट्रीय करियर और पुर्तगाल के इतिहास पर बात करते हुए रोनाल्डो ने कहा, 'मैंने पुर्तगाल के लिए तीन खिताब जीते हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले पुर्तगाल ने एक भी बड़ा खिताब नहीं जीता था. राष्ट्रीय टीम का सबसे बड़ा खिताब 2016 में जीती गई यूरोपीय चैंपियनशिप है, जो सच कहूं तो मेरे लिए विश्व कप जीतने जितनी ही अहम है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मेरे पुर्तगाल टीम में आने से पहले पुर्तगाल ने कभी कुछ नहीं जीता था. मैंने टीम को यूरो कप (2016) और नेशंस लीग जिताई. लोग पुर्तगाल को सिर्फ एक सामान्य टीम के रूप में देखते थे, लेकिन हमने उसे दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक बनाया.'
रोनाल्डो ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले से पहले ही साफ कर दिया था कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा. वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद जब उनसे भविष्य और संन्यास को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'इस तरह वर्ल्ड कप से बाहर होने पर मुझे दुख है. मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया. मैंने अपना बेस्ट दिया और अब मैं बिना किसी पछतावे के जा रहा हूं. हां, यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, लेकिन अब मेरे पास सोचने-समझने और परिवार के साथ समय बिताने का मौका होगा. मैं कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लूंगा. उन्होंने आगे यह भी जोड़ा, 'मैं जोश में आकर कोई फैसला नहीं लेता.'
फीफा विश्व कप 2026 में रोनाल्डो ने बनाए ये खास रिकॉर्ड
इस साल वर्ल्ड कप 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए कुल 3 गोल किए. उन्होंने ग्रुप स्टेज में उजबेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल दागे और फिर राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी के जरिए 1 गोल किया था.
स्पेन के खिलाफ खेला गया यह मैच रोनाल्डो के वर्ल्ड कप करियर का ओवरऑल 27वां मैच था. इसके साथ ही उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो गए. वह दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागे हैं. वह फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने. वर्ल्ड कप के इतिहास में वह पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी हैं.
साल 2006 में अपने पहले वर्ल्ड कप से लेकर 2026 तक, रोनाल्डो ने कुल 6 विश्व कप खेले. 2006 में उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. इसके बाद 2010 में राउंड ऑफ 16, 2014 में ग्रुप स्टेज, 2018 में राउंड ऑफ 16, 2022 में क्वार्टर फाइनल और अब 2026 में एक बार फिर राउंड ऑफ 16 में उनकी टीम का सफर थम गया. भले ही रोनाल्डो के हाथों में कभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी न आ सकी हो, लेकिन पुर्तगाल फुटबॉल के लिए उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा.