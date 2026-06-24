फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया. इस मुकाबले में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू देखने को मिला और उन्होंने 2 शानदार गोल दागे. ह्यूस्टन स्टेडियम में मिली पुर्तगाल की जीत के नायक स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे, जिन्होंने मुकाबले में 2 गोल किए. पुर्तगाल ने इस जीत के साथ ही राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी दावेदारी को भी मजबूत कर लिया है. टीम के 2 मुकाबलों के बाद अब 4 प्वाइंट हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है.
पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ इस मैच में 2 गोल करके इतिहास रच दिया है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक फीफा वर्ल्ड कप मैच में मल्टीपल (एक से अधिक) गोल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज फुटबॉलर बन गए हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस मामले में लियोनेल मेसी का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 41 साल और 138 दिन की उम्र में FIFA वर्ल्ड कप के एक मैच में मल्टीपल (एक से अधिक) गोल दागे हैं.
लियोनेल मेसी ने 38 साल और 363 दिन की उम्र में यह कमाल किया है, जब उन्होंने 22 जून 2026 को ऑस्ट्रिया के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप के एक मैच में 2 गोल दागे थे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस तरह लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए. उनके नाम अब 10 वर्ल्ड कप गोल हो गए हैं, जबकि दिग्गज यूसेबियो ने 9 गोल किए थे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसके अलावा 6 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप एडिशन में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं.
साल 2006 में जर्मनी में 21 साल की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने के बाद से, उन्होंने हर उस एडिशन (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में गोल किया, जिसमें वे खेले हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2006 में पुर्तगाल के सेमीफाइनल तक के सफर के दौरान एक गोल किया था और 2010 और 2014 के एडिशन में भी एक-एक गोल किया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सबसे सफल फीफा वर्ल्ड कप अभियान 2018 में रूस में रहा, जहां उन्होंने चार गोल किए. इसके बाद चार साल बाद कतर में भी उन्होंने एक गोल किया, जब पुर्तगाल क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचा था.
कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में अपने पहले गोल की तलाश में हैं और उन्होंने कभी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है. हालांकि, 48 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट में पुर्तगाल के आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ, यह दिग्गज फॉरवर्ड अपने शानदार करियर में और भी उपलब्धियां जोड़ सकता है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम अब वर्ल्ड कप में नौ गोल हो गए हैं और पुर्तगाल की वर्ल्ड लेवल पर कामयाबी हासिल करने की कोशिशों के बीच, वे 2026 एडिशन के मुख्य खिलाड़ियों में से एक बने हुए हैं.