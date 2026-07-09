कौन हैं रोनाल्डो के 'फेवरेट' कोच Jorge Jesus? जो संभाल सकते हैं पुर्तगाल की कमान, वर्ल्ड कप की हार के बाद बड़ा बदलाव

Who Is Jorge Jesus: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 9 जुलाई यानी आज से क्वॉर्टरफाइनल मैच शुरू हो रहे हैं. इससे पहले पुर्तगाल टीम के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. राउंड ऑफ 16 में स्पेन के हाथों 0-1 की करारी हार के बाद पुर्तगाल फुटबॉल में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है. विश्व कप से बाहर होने के तुरंत बाद हेड कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अब पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ (FPF) टीम के स्टार और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा कोचों में से एक जॉर्ज जीसस को नया बॉस बनाने की तैयारी में है.
पुर्तगाली मीडिया आउटलेट 'ए बोला' (A Bola) के मुताबिक, महासंघ के अध्यक्ष पेड्रो प्रोएन्सा बहुत जल्द 71 साल के अनुभवी कोच जॉर्ज जीसस के साथ मीटिंग करने वाले हैं. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो जॉर्ज जीसस और रोनाल्डो की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी. इससे पहले दोनों ने सऊदी प्रो लीग क्लब अल नासर में साथ काम किया था, जहां जॉर्ज जीसस के मार्गदर्शन में रोनाल्डो की टीम ने लीग खिताब अपने नाम किया था.
स्पेन से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होते ही रॉबर्टो मार्टिनेज ने खुद अपने इस्तीफे का एलान करते हुए कहा था, 'यह एक चक्र का अंत है. अब महासंघ के अध्यक्ष के लिए नया कोच चुनने का सही समय है.'
41 साल के रोनाल्डो पर आंख मूंदकर भरोसा करने के लिए मार्टिनेज के कार्यकाल की काफी आलोचना भी हुई थी. आलोचकों का मानना था कि टीम पूरी तरह से बूढ़े हो रहे रोनाल्डो पर निर्भर हो चुकी है, जिसके कारण राफेल लियाओ और ब्रूनो फर्नांडिस जैसे युवा सितारों की प्रतिभा दब रही थी.
जॉर्ज जीसस पुर्तगाल के सबसे अनुभवी और मशहूर फुटबॉल कोच (मैनेजर) हैं. 71 साल के जॉर्ज का जन्म पुर्तगाल के अमाडोरा में हुआ था. उन्होंने साल 1990 में कोचिंग की शुरुआत की थी. वे बेनफिका, स्पोर्टिंग सीपी, फ्लेमेंगो, अल-हिलाल, फेनरबाचे और अल-नासर जैसे दुनिया के बड़े फुटबॉल क्लबों के कोच रह चुके हैं. उन्होंने बेनफिका क्लब को कई घरेलू ट्रॉफियां जिताईं. इसके अलावा साल 2019 में उन्होंने फ्लेमेंगो क्लब को ब्राजीलियन लीग और मशहूर 'कोपा लिबर्टाडोरेस' का खिताब भी जिताया था. जॉर्ज जीसस मैदान पर अपने सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते हैं.
जॉर्ज जीसस के पास फुटबॉल कोचिंग का 3 दशकों (30 साल) से ज्यादा का लंबा अनुभव है. उनके इतने लंबे करियर में यह पहली बार होगा, जब वे किसी इंटरनेशनल (राष्ट्रीय) टीम के हेड कोच का पद संभालेंगे. जीसस हमेशा से रोनाल्डो के बड़े प्रशंसक रहे हैं और अल नासर में उन्होंने रोनाल्डो का खुलकर बचाव किया था. अब पुर्तगाल के फैंस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जॉर्ज जीसस भी मार्टिनेज की तरह रोनाल्डो को ही टीम का केंद्र बनाए रखेंगे, या फिर पुर्तगाल की इस 'गोल्डन जनरेशन' को रोनाल्डो के साये से बाहर निकालकर एक नई दिशा देंगे.