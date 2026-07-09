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कौन हैं रोनाल्डो के 'फेवरेट' कोच Jorge Jesus? जो संभाल सकते हैं पुर्तगाल की कमान, वर्ल्ड कप की हार के बाद बड़ा बदलाव

Who Is Jorge Jesus: फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल टीम ने फैंस को निराश किया. वह राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई थी. अब इस टीम को नया कोच मिलने वाला है. जिस दिग्गज को नया कोच बनाया जा सकता है, वह टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पसंदीदा कोचों में शामिल हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 09, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:53 PM IST
कौन हैं रोनाल्डो के 'फेवरेट' कोच Jorge Jesus? जो संभाल सकते हैं पुर्तगाल की कमान, वर्ल्ड कप की हार के बाद बड़ा बदलाव
Image Credit: @SportyTVSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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