FIFA WORLD CUP 2026: क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अपनी बेहद अहम जीत दर्ज की. पनामा की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. एंटे बुदिमिर ने 54वें मिनट में मैच विनिंग गोल किया.
अब अगर क्रोएशिया अगले मैच में घाना को हरा देता है, तो वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-32 में स्टेज में पहुंच जाएगा. क्रोएशिया और पनामा टीमों के बीच शुरुआती दौर के फीके खेल के बाद, हाफ-टाइम में मैदान पर उतरे एंटे बुदिमिर ने 54वें मिनट में जोसिप स्टैनिसिक के क्रॉस पर गोल करके मैच का एकमात्र गोल दागा.
इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मिली हार से उबरते हुए क्रोएशिया तीन अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया. वहीं, पनामा टूर्नामेंट में अपनी दूसरी हार के बाद बाहर हो गया. क्रोएशिया अपने आखिरी ग्रुप मैच में घाना का सामना करेगा, जबकि पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. क्रोएशिया और पनामा टूर्नामेंट में अपने पहले प्वाइंट की तलाश में थे, उन्हें पता था कि हारने पर उन्हें जल्दी घर लौटना पड़ सकता है, क्योंकि इसी ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड और घाना का मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा था. मैच शुरू होने से पहले क्रोएशिया के फैंस ने मैच का माहौल दिया.
दूसरे हाफ में क्रोएशिया को आखिरकार पनामा की मजबूत डिफेंस लाइन को भेदने का रास्ता मिल ही गया. मार्को पासालिक ने जोसिप स्टैनिसिक को चालाकी से बैकहील पास दिया. स्टैनिसिक आगे बढ़े और बॉक्स में एक क्रॉस डाला, जिसे एंटे बुदिमिर ने गोल में बदलकर क्रोएशिया को बढ़त दिलाई और गोल के पीछे मौजूद फैंस में जोश भर दिया.
एंटे बुदिमिर एक और गोल करने के करीब थे, जब मार्को पासालिक अकेले गेंद लेकर आगे बढ़े, लेकिन वे गोलकीपर ऑरलैंडो मोस्केरा को छका नहीं पाए और रिबाउंड शॉट को हवा में उड़ा दिया. दोनों टीमों के बीच मिडफील्ड में जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन शुरुआती दौर में पनामा ने विंग्स से अपनी तेज चाल से क्रोएशिया को कई बार मुश्किल में डाला.
जोस लुइस रोड्रिगेज और अमीर मुरिलो ने बॉक्स में क्रॉस डाले, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उन पर सही शॉट नहीं लगा पाया. यह जीत 40 साल के क्रोएशियाई मिडफील्ड स्टार लुका मोड्रिक के लिए एक खास रात का शानदार अंत था. लुका मोड्रिक ने अपना 200वां इंटरनेशनल मैच खेला और मैच के बाद अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए साथियों ने उन्हें हवा में उछाला.
पनामा भले ही बाहर हो गया हो, लेकिन उनके पास ग्रुप-स्टेज के अपने आखिरी मैच में अभी भी बहुत कुछ हासिल करने का मौका है. वे वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत की तलाश जारी रखेंगे, हालांकि ग्रुप L में टॉप पर चल रही इंग्लैंड के खिलाफ यह काम मुश्किल होगा. क्रोएशिया का सामना अपने आखिरी ग्रुप मैच में दूसरे स्थान पर मौजूद घाना से होगा, जिसके इंग्लैंड के बराबर चार प्वाइंट हैं.