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FIFA World Cup 2026: मोरक्को जैसा करिश्मा दोहराएंगी ये 9 टीमें? बन सकती हैं इस वर्ल्ड कप की 'सिंड्रेला'

FIFA World Cup 2026 Dark Horses Teams: क्या कोलंबिया, इक्वाडोर और सेनेगल 2026 फीफा वर्ल्ड कप में बड़े उलटफेर करेंगे? लुइस डियाज और मोइजेस कैसेडो जैसे सितारों के साथ ये 'छुपा रुस्तम' टीमें क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय करने और इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. हम ऐसी 9 टीमों के बारे में यहां बता रहे हैं जो वर्ल्ड कप में डार्क हॉर्स साबित हो सकती हैं...

Written ByRohit Raj
Published: Jun 09, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:55 AM IST
FIFA World Cup 2026: मोरक्को जैसा करिश्मा दोहराएंगी ये 9 टीमें? बन सकती हैं इस वर्ल्ड कप की 'सिंड्रेला'
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 9 डार्क हॉर्स टीमें

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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