FIFA World Cup 2026: मोरक्को जैसा करिश्मा दोहराएंगी ये 9 टीमें? बन सकती हैं इस वर्ल्ड कप की 'सिंड्रेला'

FIFA World Cup 2026 Cinderella Teams: हर कोई किसी भी बड़े टूर्नामेंट में किसी ऐसी 'सिंड्रेला' टीम (ऐसी टीम जिसकी उम्मीद कम हो) को आगे बढ़ते देखना पसंद करता है और फुटबॉल वर्ल्ड कप लगभग हर बार ऐसे मौके देता है. अधिकांश वर्ल्ड कप में कम से कम एक अप्रत्याशित सेमीफाइनलिस्ट रहा है, जैसे कि 2022 में मोरक्को. 'एटलेस लायंस' वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी थी. कभी-कभी ये सरप्राइज पूरी तरह से अनपेक्षित होते हैं (जैसे 2002 में तुर्किये), और कभी-कभी ये उभरती हुई टीमें अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन करती हैं (जैसे 2018 में बेल्जियम).
हम आपको यहां उन 9 टीमों के बारे में बता रहे हैं जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर सबको चौंका सकती हैं. इनमें वे टीमें शामिल नहीं हो सकती हैं, जिसने पहले सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया हो. जैसे- क्रोएशिया और मोरक्को. पहले वर्ल्ड कप जीत चुकी टीमें भी इस लिस्ट में नहीं हो सकती हैं. जैसे- ऊरुग्वे. नॉर्वे की टीम इस लिस्ट में शामिल होने की दावेदारों में है, लेकिन 28 साल बाद वापसी करने वाली एर्लिंग हालैंड की सेना एक कंप्लीट टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर जाए, ऐसा काफी कम होता दिख रहा.
यहां वे टीमें हैं जो हमें लगता है कि कम से कम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर सबको चौंका सकती हैं.
कोलंबिया शायद इस सूची के लिए बहुत अच्छी टीम है. हम अपनी लिस्ट की शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि 'लॉस कैफेटेरोस' के पास किसी भी शीर्ष पसंदीदा टीम जितनी आक्रामक क्षमता है. बायर्न म्यूनिख के लुइस डियाज बाएं छोर से आक्रमण करने में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्हें दाएं छोर से बेनफिका के रिचर्ड रियोस और पाल्मेरास के जॉन आरियास का बेहतरीन साथ मिलता है. टीम का मुख्य आधार जेम्स रोड्रिगेज (34 वर्ष) हैं, जिन्होंने CONMEBOL क्वालीफाइंग में सात असिस्ट और तीन गोल के साथ टीम का नेतृत्व किया.
मियामी स्टेडियम में पुर्तगाल के खिलाफ अपने ग्रुप के अंतिम मैच में कोलंबिया के पास ग्रुप जीतने का शानदार मौका है. यदि वे ग्रुप जीतते हैं, तो उनका सामना राउंड ऑफ 32 में तीसरे स्थान की टीम से होगा और फिर राउंड ऑफ 16 में अपेक्षाकृत कमजोर ग्रुप बी के विजेता से भिड़ने की संभावना है. 2024 कोपा अमेरिका की उपविजेता रही इस टीम से इस बार कम से कम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है.
इक्वाडोर एक पारंपरिक सिंड्रेला टीम की तरह है, जिसने 2006 के बाद कभी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच नहीं जीता है.'ला ट्राई' की टीम अपनी शानदार रक्षापंक्ति पर टिकी है, जिसने 18 क्वालीफायर मैचों में केवल पांच गोल खाए. उनकी बैक लाइन में विलियन पाचो (PSG), पिएरो हिनकापी (आर्सेनल) और परविस एस्टुपिनन (मिलान) जैसे दिग्गज शामिल हैं. चेल्सी के मोइजेस कैसेडो मिडफील्ड को नियंत्रित करते हैं, जो टीम को टूर्नामेंट की सबसे मजबूत रीढ़ प्रदान करते हैं.
ग्रुप ई में इक्वाडोर की कड़ी परीक्षा होगी, लेकिन जर्मनी और आइवरी कोस्ट जैसी टीमों के सामने उनके पास आगे बढ़ने का अच्छा अवसर है. ग्रुप विजेता के सामना राउंड ऑफ 32 में तीसरे स्थान की टीम से होगा. यदि इक्वाडोर अपने 36 वर्षीय स्टार एनर वालेंसिया के साथ मिलकर आक्रमण में थोड़ी और पैनापन लाता है, तो क्वार्टर फाइनल तक का सफर उनके लिए बेहद मुमकिन है.
2002 में अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर ही मौजूदा चैंपियन फ्रांस को हराकर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली सेनेगल की टीम एक बार फिर इतिहास दोहराने के लिए तैयार है. वर्तमान में इस टीम के कोच पेप थियाव हैं, जो खुद 2002 की उस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे. थियाव ने टीम में एक बेहद तेज काउंटर-अटैक विकसित की है. सादियो माने टीम के आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं और कालिदौ कौलिबली रक्षापंक्ति को मजबूती दे रहे हैं. अनुभव और युवा प्रतिभा के मेल के साथ 'लायंस ऑफ टेरंगा' एक बार फिर क्वार्टर फाइनल तक मार्च करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं.
ब्राइटन के काओरू मितोमा और मोनाको के ताकुमी मिनामिनो जैसे घायल सितारों की अनुपस्थिति के बावजूद जापान के पास यूरोप में खेल रहे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोच हाजिमे मोरियासु की 'क्विक प्रेसिंग' शैली को बखूबी लागू कर सकते हैं. लगभग आठ वर्षों से टीम के साथ जुड़े मोरियासु की आक्रामक रणनीति की वजह से जापान ने 16 क्वालीफायर में से आठ मैचों में कम से कम चार गोल के अंतर से जीत दर्ज की है. हालांकि वर्ल्ड कप में चुनौतियां बड़ी होंगी, लेकिन जापान का हालिया प्रदर्शन किसी भी टीम को डराने के लिए काफी है.
चार साल पहले जापान ने ग्रुप चरण में स्पेन और जर्मनी जैसे दिग्गजों को हराया था और पिछले एक साल में टीम ने ब्राजील और इंग्लैंड के खिलाफ दोस्ताना मैच जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है. अयासे उएदा आक्रमण की अगुवाई करेंगे. अगर जापान ग्रुप एफ जीतने में सफल रहता है, तो क्वार्टर फाइनल तक का रास्ता उनके लिए काफी खुला हो सकता है.
5. स्विट्जरलैंड
चूंकि वर्ल्ड कप का एक-तिहाई हिस्सा यूरोप से आता है, इसलिए किसी यूरोपीय टीम के अप्रत्याशित प्रदर्शन की संभावना सबसे ज्यादा होती है. स्विट्जरलैंड इस सूची में शीर्ष पर है क्योंकि उसने पिछले तीन वर्ल्ड कप में लगातार नॉकआउट चरण में जगह बनाई है और उसके पास 18 अनुभवी खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं.पिछले दो यूरो कप में भी टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी
मेजबान कनाडा के साथ ग्रुप बी में शामिल स्विट्जरलैंड को इस ग्रुप की सबसे मजबूत टीम माना जा रहा है. यदि टीम पहले स्थान पर रहती है, तो राउंड-ऑफ-32 में उ,का सामना किसी तीसरे स्थान की टीम से होगा. यह उसके लिए 1954 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है.
तुर्किये को ग्रुप डी में मेजबान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रखा गया है. पिछले जून में तुर्किये ने रियल मैड्रिड के अरदा गुलर के गोल की मदद से अमेरिका को 2-1 से हराया था. 21 वर्षीय गुलर और जुवेंटस के केनन यिल्डिज़ की जोड़ी तुर्किये को टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन युवा प्रतिभाओं वाली टीम बनाती है. 2002 में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद तुर्किये ने वर्ल्ड कप में ज्यादा प्रभाव नहीं डाला है, लेकिन यूरो 2024 के क्वार्टर फाइनल में उनके प्रदर्शन ने साबित किया कि वे बड़े मंच के लिए तैयार हैं.
अक्सर देखा गया है कि मेजबान टीमें वर्ल्ड कप में अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करती हैं (जैसे 2002 में दक्षिण कोरिया). इसलिए अमेरिका को एक ऐसी 'स्लीपर' टीम माना जा रहा है जो क्वार्टर फाइनल या उससे आगे जा सकती है. 31 मई को सेनेगल के खिलाफ 3-2 की रोमांचक जीत में अमेरिका ने अपनी आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन किया है. क्रिश्चियन पुलिसिच और सर्जिनो डेस्ट की तेजी पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसी रक्षात्मक टीमों के खिलाफ अमेरिका को मजबूत स्थिति में ला सकती है.
मैक्सिको का सफर चोटों और सवालों से घिरा रहा है, लेकिन 17 वर्षीय मिडफील्डर गिल्बर्टो मोरा उनकी नई उम्मीद बनकर उभरे हैं. कोच जेवियर एगुइरे की देखरेख में मैक्सिको के पास सैंटियागो जिमेनेज और राउल जिमेनेज जैसे अनुभवी स्ट्राइकर हैं. अपने घरेलू मैदान पर गर्मी और ऊंचाई का फायदा उठाते हुए टीम 1970 और 1986 की तरह फिर से क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का कारनामा दोहरा सकती है.
कनाडा की क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करेंगी. अगर अल्फोंसो डेविस और मोइस बॉम्बिटो पूरी तरह फिट रहते हैं, तो वे रक्षापंक्ति को मजबूती देंगे. जोनाथन डेविड और ताजोन बुकानन जैसे खतरनाक काउंटर-अटैक करने वाले खिलाड़ियों के दम पर कनाडा घरेलू दर्शकों के समर्थन के साथ जुलाई के अंत तक टूर्नामेंट में अपनी चुनौती पेश कर सकता है.