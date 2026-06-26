फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-E के मुकाबले में फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. फिलाडेल्फिया स्टेडियम में इक्वाडोर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया. इस जीत के साथ ही इक्वाडोर ने राउंड ऑफ 32 का टिकट हासिल कर लिया है. यह केवल दूसरा मौका है, जब इक्वाडोर ने FIFA वर्ल्ड कप के नॉकआउट में कदम रखा है. इससे पहले उन्होंने साल 2006 के FIFA वर्ल्ड कप में नॉकआउट में जगह बनाई थी.
इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने अपने देश की फुटबॉल टीम के FIFA वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने की खुशी में बड़ा ऐलान किया है. इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने अपने देश में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की. इक्वाडोर की जीत के बाद राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने खिलाड़ियों और कोच सेबेस्टियन बेकासेसे को आलोचनाओं और मुश्किल पलों से उबरकर देश के लिए गर्व और खुशी लाने के लिए धन्यवाद दिया और उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए (शुक्रवार को) नेशनल हॉलिडे की घोषणा की.
इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने कहा, 'खिलाड़ियों और कोच का धन्यवाद, जिन्होंने आलोचनाओं, अपमान और मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद वापसी की और पूरे देश के लिए इतनी बड़ी खुशी लेकर आए. कल छुट्टी है! इक्वाडोर जिंदाबाद.' मैच की शुरुआत से ही दोनों ही टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया. जर्मनी ने मुकाबले के दूसरे मिनट में ही गोल दागते हुए 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. टीम के लिए यह गोल लेरॉय साने ने किया. विर्ट्ज से मिले पास का फायदा उठाते हुए साने ने पेनल्टी एरिया के अंदर से शानदार शॉट लगाया, जो सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा.
हालांकि, इक्वाडोर ने भी मुकाबले में जबरदस्त वापसी की और 9वें मिनट में ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. नीलसन एंगुलो ने लंबी दूरी से कमाल का शॉट लगाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया. इसके बाद दोनों ही टीमों की तरफ से गोल करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन पहले हाफ के अंत तक किसी को भी सफलता हाथ नहीं लग सकी. दूसरे हाफ में इक्वाडोर ने जर्मनी के मुकाबले ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया और चार बार की चैंपियन टीम के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया.
इक्वाडोर को इसका फायदा मैच के 77वें मिनट में मिला, जब गोंजालो प्लाटा ने बेहतरीन गोल दागते हुए टीम को मैच में 2-1 की बढ़त दिला दी. दाहिने विंग से मिली कॉर्नर किक का गोंजालो ने भरपूर फायदा उठाया और शानदार शॉट के साथ मैच में अपना पहला गोल किया. मैच में 2-1 की बढ़त हासिल करने के बाद इक्वाडोर के डिफेंस ने अंतिम क्षणों में जर्मनी को स्कोर बराबर करने का कोई मौका नहीं दिया. जर्मनी के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के साथ ही इक्वाडोर नॉकआउट स्टेज में पहुंच गई है. हालांकि, जर्मनी पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और टीम ने ग्रुप ई में पहले स्थान पर रही.