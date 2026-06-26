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वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर! 4 बार की चैंपियन जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने नॉकआउट में मारी एंट्री

Ecuador beats Germany: इक्वाडोर ने 2026 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया. निल्सन एंगुलो और गोंजालो प्लाटा के गोलों की मदद से इक्वाडोर ने इतिहास रच दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 26, 2026, 03:57 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:57 AM IST
वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर! 4 बार की चैंपियन जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने नॉकआउट में मारी एंट्री
Image Credit: इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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