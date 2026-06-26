Ecuador beats Germany: इक्वाडोर ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ई के अपने अंतिम मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरणों के लिए क्वालीफाई कर लिया है. मैच की शुरुआत में लेरॉय साने ने दूसरे ही मिनट में गोल कर जर्मनी को बढ़त दिला दी थी, लेकिन इक्वाडोर ने हार नहीं मानी. निल्सन एंगुलो ने 9वें मिनट में बराबरी का गोल दागा और फिर 77वें मिनट में गोंजालो प्लाटा ने निर्णायक गोल कर अपनी टीम को जीत दिला दी.
इस मैच से पहले इक्वाडोर की स्थिति बेहद नाजुक थी और वे टूर्नामेंट से बाहर होने के करीब थे. अपने पहले मैच में आइवरी कोस्ट से हारने और कुराकाओ के साथ ड्रॉ खेलने के बाद उनके पास केवल 1 अंक था. इतना ही नहीं, उन्होंने पहले दो मैचों में एक भी गोल नहीं किया था. जर्मनी के खिलाफ यह जीत न केवल उन्हें 4 अंकों तक ले गई, बल्कि ग्रुप ई में तीसरे स्थान पर रहते हुए अगले दौर का टिकट भी दिला दिया.
Ecuador have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
जर्मनी ने हालांकि पहले ही ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन उन्होंने इक्वाडोर के खिलाफ अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम नहीं दिया. कोच जूलियन नगेल्समैन ने अपनी मुख्य टीम उतारी जिसमें मैनुअल नुएर, जोशुआ किमिच और काई हार्वत्ज जैसे सितारे शामिल थे. जब साने ने जल्दी गोल किया, तो लगा कि इक्वाडोर का सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन इक्वाडोर ने जबरदस्त वापसी की और इतिहास रच दिया.
ग्रुप ई के एक अन्य मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने कुराकाओ को 2-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया. निकोलस पेपे के दो गोलों की मदद से आइवरी कोस्ट ग्रुप में जर्मनी के बाद दूसरे स्थान पर रहा. इस परिणाम के साथ जर्मनी, आइवरी कोस्ट और अब इक्वाडोर तीनों ने अगले दौर के लिए अपनी जगह सुरक्षित कर ली है.
इक्वाडोर की इस ऐतिहासिक 2-1 की जीत ने जहां उनके प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दिया है, वहीं स्कॉटलैंड की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है. सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों की रैंकिंग में इक्वाडोर अब 4 अंकों और शून्य गोल अंतर के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है. इससे स्कॉटलैंड के लिए अगले दौर में आगे बढ़ने की संभावनाएं अब बहुत कम रह गई हैं.