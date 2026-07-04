मिस्र पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में जीता, क्या गोलकीपर बदलने का दांव ऑस्ट्रेलिया को ले डूबा?

FIFA World Cup 2026 Australia vs Egypt: मिस्र ने टेक्सास के आर्लिंगटन में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. उसने राउंड ऑफ 32 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार किसी नॉकआउट मैच को जीता. मिस्र ने एक्स्ट्रा टाइम के बाद मैच 1-1 से ड्रा रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. इस जीत के साथ मिस्र अब 7 जुलाई को अटलांटा में होने वाले प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) के मुकाबले में प्रवेश कर गया है, जहां उसका सामना अर्जेंटीना या केप वर्दे के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा.
ऑस्ट्रेलिया ने खेल की शानदार शुरुआत की और क्रिस्टियानो वोल्पाटो का एक लंबी दूरी का शॉट शुरुआती पांच मिनट में ही गोल पोस्ट की बार से टकरा गया. हालांकि, जल्द ही मिस्र ने खेल पर नियंत्रण बना लिया और 13वें मिनट में मिडफील्डर इमाम आशौर ने गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिला दी. उन्होंने करीम हाफेज के क्रॉस पर बैक पोस्ट से सटीक हेडर लगाया था.
Egypt wins on penalties and goes through to the Round of 16! #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
हाफ-टाइम से ठीक पहले जॉर्डन बोस को घुटने की गंभीर चोट लगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की. एडेन ओ'नील की एक फ्री-किक मिस्र के डिफेंडर मोहम्मद हानी के सिर से टकराकर उनके ही नेट में चली गई. यह इस टूर्नामेंट में हानी का दूसरा आत्मघाती गोल था, जिससे वह वर्ल्ड कप इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए. हालांकि, विवाद इस बात पर भी था कि क्या हानी को मैदान पर होना चाहिए था, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही वह सिर की चोट के कारण बेहोश लग रहे थे.
Egypt have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
मैच के अंतिम क्षणों (स्टॉपेज टाइम) में मिस्र जीत के बेहद करीब था जब मोहम्मद सालाह के क्रॉस पर रमी राबिया ने हेडर लगाया. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर पैट बीच ने एक अविश्वसनीय बचाव किया, जिसे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ बचावों में से एक माना जा रहा है. इसी बचाव की वजह से मैच एक्स्ट्रा टाइम तक खिंच पाया.
एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई कोच टोनी पोपोविक ने एक बड़ा दांव खेलते हुए शानदार फॉर्म में चल रहे पैट बीच को हटाकर अनुभवी मैट रयान को मैदान पर उतारा. यह रणनीति पेनल्टी बचाने के रयान के अनुभव को देखते हुए अपनाई गई थी, लेकिन यह पूरी तरह विफल रही. रयान एक भी पेनल्टी नहीं बचा सके, जबकि ऑस्ट्रेलिया के हैरी साउटर और 18 वर्षीय लुकास हेरिंगटन ने अपने मौके गंवा दिए. मिस्र ने अपनी सभी चार पेनल्टी स्कोर कीं और जीत हासिल की.