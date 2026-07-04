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मिस्र पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में जीता, क्या गोलकीपर बदलने का दांव ऑस्ट्रेलिया को ले डूबा?

Australia vs Egypt: मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में जगह बनाई. मिस्र की टीम पहली बार वर्ल्ड कप में कोई नॉकआउट मैच जीतने में सफल हुई है. क्या ऑस्ट्रेलिया का गोलकीपर बदलने का दांव उन पर भारी पड़ाय़

Written ByRohit Raj
Published: Jul 04, 2026, 03:05 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:05 AM IST
मिस्र पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में जीता, क्या गोलकीपर बदलने का दांव ऑस्ट्रेलिया को ले डूबा?
Image Credit: मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के पेनल्टी शूटआउट में हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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