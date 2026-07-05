/FIFA World Cup 2026: मेक्सिको मैच से पहले वियाग्रा लेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी? कोच थॉमस ट्यूशेल ने तोड़ी चुप्पी

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच चरम पर है. 5 जुलाई यानी आज राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में मेजबान मेक्सिको के खिलाफ इंग्लैंड मैदान में उतरेगी. इस अहम मैच से पहले इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कैंप से एक बेहद चौंकाने वाली अफवाह सामने आई थी. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि मेक्सिको सिटी की भारी ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी 'वियाग्रा' (Viagra) की मदद ले सकते हैं. अब इस पूरे मामले पर इंग्लैंड के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
मैच की पूर्व संध्या पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब थॉमस ट्यूशेल से सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या उनके खिलाड़ी ऊंचाई वाले हालातों का सामना करने के लिए वियाग्रा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? इस पर इंग्लैंड के कोच हंस पड़े. ट्यूशेल ने हंसते हुए इस अफवाह को खारिज किया और कहा, 'इस बात का समर्थन करने वाली कोई भी जानकारी मुझ तक नहीं पहुंची है, इसलिए यह बात सच नहीं है.'
दरअसल, इंग्लैंड बनाम मेक्सिको के बीच होने वाला यह मुकाबला समुद्र तल से करीब 7,220 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक एज्टेका स्टेडियम में खेला जाना है. रिपोर्ट्स में यह अंदेशा इसलिए जताया जा रहा था क्योंकि वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) की प्रतिबंधित दवाओं की सूची में वियाग्रा शामिल नहीं है और यह फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करने में मदद करती है. इसलिए खिलाड़ी इसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन कोच के बयान ने अब इस पर पूरी तरह विराम लगा दिया है.
क्वार्टर फाइनल की रेस के इस नॉकआउट मुकाबले को लेकर थॉमस ट्यूशेल ने अपनी रणनीति और चुनौतियों पर भी बात की. उनका मानना है कि मेक्सिको की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने इन परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी.
ट्यूशेल ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि मेक्सिको की टीम अपने घर में मैचों की शुरुआत आमतौर पर बहुत मजबूती से, फ्रंट-फुट पर और बेहद आक्रामक तरीके से करती है. मेरे हिसाब से मैच के शुरुआती 15-20 मिनट हमारे लिए सबसे कठिन होने वाले हैं. एक बार जब हम उस शुरुआती दबाव से पार पा लेंगे और हमने आज ट्रेनिंग के दौरान इसका थोड़ा अनुभव भी किया है, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी स्थिति में होंगे.'
मेक्सिकन फैंस द्वारा इंग्लैंड की नींद खराब करने और होटल के बाहर व्यवधान डालने की कोशिशों से जुड़ी रिपोर्ट्स पर भी कोच से सवाल किया गया. इस पर ट्यूशेल ने कहा कि वह टीम के होटल के आसपास संभावित अशांति की खबरों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं. उन्होंने साफ किया कि फीफा (FIFA) की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है और उन्हें सुरक्षा इंतजामों पर पूरा भरोसा है.