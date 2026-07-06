/FIFA 2026: क्वार्टर फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, हैरी केन का कमाल, 3-2 से जीते अंग्रेज, मेक्सिको फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर

इंग्लैंड ने मेक्सिको को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. पहले हाफ में जूड बेलिंघम ने तेजी से दो गोल किए और फिर मैच दोबारा शुरू होने पर हैरी केन ने पेनल्टी से गोल दागा. मेक्सिको के लिए राउल जिमेनेज और जूलियन क्विनोन्स ने गोल किए. यह पहली बार है, जब मेक्सिको एज्टेका में कोई फीफा वर्ल्ड कप का मैच हारा है. अब क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा, जिसने इससे पहले राउंड ऑफ 16 में ब्राजील को हराया था. इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच मुकाबला 12 जुलाई (IST) को सुबह 2:30 बजे से मियामी में होगा. यह वर्ल्ड कप में नॉर्वे का पहला क्वार्टर-फाइनल मैच होगा.
मेक्सिको सिटी स्टेडियम में रविवार को इंग्लैंड की टीम को दूसरे हाफ के ज्यादातर समय दस खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. जूड बेलिंघम ने एक बार फिर शानदार खेल दिखाया और बुकायो साका और हैरी केन के क्रॉस पर 98 सेकंड में दो गोल करके इंग्लैंड को बढ़त दिलाई. इसके चार मिनट बाद, यानी 42वें मिनट में, मेक्सिको ने गोल का अंतर कम किया. जूलियन क्विनोन्स ने एज्रिल कोंसा की खराब क्लीयरेंस का फायदा उठाया और गेंद को नेट में पहुंचा दिया.
क्वार्टर फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड
दूसरे हाफ के नौवें मिनट में मेक्सिको को फायदा मिला, जब इंग्लैंड के डिफेंडर जैरेल क्वानसाह को जीसस गैलार्डो पर खतरनाक टैकल करने के लिए बाहर भेज दिया गया, लेकिन इस हाफ में इंग्लैंड ने पहला गोल किया. मेक्सिको के गोलकीपर राउल रेंगल ने बॉक्स के अंदर एंथनी गॉर्डन को गिरा दिया, जिसके बाद केन ने पेनल्टी को गोल में बदल दिया. हालांकि, मेक्सिको को भी पेनल्टी का मौका मिला, जब केन ने एक लूज बॉल को क्लीयर करने की कोशिश में ब्रायन गुटिएरेज को फाउल कर दिया. राउल जिमेनेज ने पेनल्टी ली और जॉर्डन पिकफोर्ड को छकाते हुए गोल किया, जिससे मैच रोमांचक मोड़ पर आ गया, लेकिन आखिरकार थॉमस ट्यूशेल की टीम ने बढ़त बनाए रखी और अंतिम-आठ में जगह बनाते हुए नॉर्वे के खिलाफ मुकाबला तय किया.
मेक्सिको के खिलाफ राउंड ऑफ-16 के इस मैच के दौरान इंग्लैंड के डिफेंडर जैरेल क्वानसाह को मैदान से बाहर भेज दिया गया. राइट-बैक क्वानसाह ने जीसस गैलार्डो को चैलेंज करते समय अपने जूते के स्टड से उनके टखने पर चोट पहुंचाई. ऑस्ट्रेलियाई रेफरी अलीरेजा फघानी ने शुरू में खेल जारी रखने दिया, लेकिन बाद में VAR के दखल के बाद उन्हें ऑन-फील्ड मॉनिटर देखने के लिए कहा गया. घटना की समीक्षा करने के बाद, रेफरी अलीरेजा फघानी ने अपना शुरुआती फैसला बदल दिया और इंग्लैंड के डिफेंडर जैरेल क्वानसाह को रेड कार्ड दिखाया. इस घटना से मेक्सिको को मैच में वापसी का मौका मिला, क्योंकि हाफ-टाइम ब्रेक तक वे 2-1 से पीछे चल रहे थे. हालांकि, कुछ ही देर बाद इंग्लैंड ने अपनी दो गोल की बढ़त फिर से हासिल कर ली, जब एंथनी गॉर्डन ने पेनल्टी जीती और हैरी केन ने 60वें मिनट में उसे गोल में बदल दिया.