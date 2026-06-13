फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान इंग्लैंड की नेशनल फुटबॉल टीम के साथ बड़ी अनहोनी हो गई है. कैनसस सिटी पहुंचने से पहले इंग्लैंड की टीम का ट्रेनिंग का सामान चोरी हो गया है. यह सामान FIFA वर्ल्ड कप बेस पर ले जाया जा रहा था, तभी उस गाड़ी को तोड़कर सामान चुरा लिया गया. यह घटना तब हुई जब सामान को फ्लोरिडा में इंग्लैंड के प्री-टूर्नामेंट कैंप से स्वोप सॉकर विलेज ले जाया जा रहा था.
रॉयटर्स के अनुसार स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की है कि कैनसस सिटी पहुंचने से पहले इंग्लैंड की टीम का ट्रेनिंग का सामान चोरी हो गया है. शनिवार को कैनसस सिटी में इंग्लैंड टीम के ट्रेनिंग के लिए पहुंचने से पहले वहां सारी तैयारी पूरी की जानी थी. अधिकारियों ने बताया कि घटना की आगे की जांच चल रही है. पुलिस ने कहा, 'हम टीम की उस गाड़ी से सामान चोरी होने की जांच कर रहे हैं, जो आज शाम कैनसस सिटी पहुंची थी और उसमें से कुछ सामान गायब था.जांच चल रही है. आगे की जांच के लिए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.
ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि चोरी हुई चीजों में गेंदें और जूते शामिल थे. इंग्लैंड FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप L में खेलेगा, जहां उसे क्रोएशिया, घाना और पनामा के साथ रखा गया है. 'थ्री लॉयंस' (इंग्लैंड टीम) का लक्ष्य किसी बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीतने का लंबा इंतजार खत्म करना है. इंग्लैंड ने आखिरी बार 1966 में FIFA वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी. इंग्लैंड अपने FIFA वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत भारतीय समयानुसार (IST) 18 जून को क्रोएशिया के खिलाफ करेगा.
थॉमस ट्यूशेल की टीम 26 खिलाड़ियों के स्क्वाड के साथ FIFA वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में उतर रही है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का मेल है. टीम की कप्तानी हैरी केन कर रहे हैं और इसमें जूड बेलिंगहैम और मार्कस रैशफोर्ड जैसे अहम खिलाड़ी भी शामिल हैं. स्क्वाड में कई नए खिलाड़ी भी हैं. नौ खिलाड़ी किसी बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना डेब्यू करेंगे, जिनमें इलियट एंडरसन और मॉर्गन रोजर्स शामिल हैं. इससे जर्मन हेड कोच के नेतृत्व में इंग्लैंड की टीम का एक नया रूप देखने को मिलेगा.