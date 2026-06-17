इसके अलावा उन्होंने यूईएफए यूरो 2020 और यूईएफए यूरो 2024 के फाइनल तक पहुंचने में भी टीम का हिस्सा बनकर अहम योगदान दिया. क्रोएशिया के खिलाफ हैरी केन इंग्लैंड के लिए अपना 115वां मुकाबला खेलने उतरेंगे और वह डेविड बेकहम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. हैरी केन ने कहा, 'बेकहम के बराबर तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बेकहम मेरे आदर्श रहे, मैं उन्हें इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर देखता था और सपना देखता था कि एक दिन मैं भी उनके जैसी ही इंग्लैंड की शर्ट पहनूंगा, तो यह एक बहुत अच्छा इमोशन होगा.' हैरी केन ने अपने करियर की मानसिकता और लगातार बेहतर प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान हमेशा सबसे अच्छा बनने और हर सीजन में खुद को सुधारने पर रहा है. उन्होंने बताया कि इसी सोच ने उन्हें लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनाए रखा है. केन ने कहा कि जिस स्तर पर वह खेलना चाहते हैं, वहां लगातार स्थिर प्रदर्शन करना ही असली चुनौती है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक लगातार अच्छा खेलना ही सामान्य खिलाड़ियों को महान खिलाड़ियों से अलग करता है.