FIFA World Cup: 4 महारिकॉर्ड... जो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी तोड़ देंगे! बड़े-बड़े दिग्गजों को छोड़ देंगे पीछे

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल यूरोपियन चैंपियन स्पेन और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाना है. स्पेन ने सेमीफाइनल में मजबूत मानी जा रही फ्रांस की टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं, अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार और कुल सातवीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. अर्जेंटीना ने रोमांच से भरे दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी.
टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार तीन जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी. कप्तान लियोनेल मेसी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक आठ गोल किए हैं, जबकि अपने वर्ल्ड कप करियर में उनके कुल गोलों की संख्या 21 हो गई है. फाइनल में भी अर्जेंटीना अपने कप्तान से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के टारगेट पर 5 बड़े रिकॉर्ड्स होंगे, जिन्हें वह अपने नाम करना चाहेंगे.
लियोनेल मेसी का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में कमाल का रहा है. वह टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल कर चुके हैं. लियोनेल मेसी अगर फाइनल मुकाबले में एक और गोल करने में सफल रहते हैं, तो वह खिताबी मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड निल्स लीडहोल्म के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1958 में 35 साल और 264 दिन की उम्र में फाइनल मुकाबले में गोल किया था.
अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अगर स्पेन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 3 गोल करने में कामयाब रहते हैं, तो वो अर्जेंटीना की ओर से फीफा वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. लियोनेल मेसी के पास गिलर्मो स्टाबिले के रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका होगा. गिलर्मो स्टाबिले ने 1930 में खेले गए वर्ल्ड कप में 8 गोल किए थे. लियोनेल मेसी भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 8 गोल कर चुके हैं.
स्पेन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अगर लियोनेल मेसी गोल करते हैं, तो वह फीफा वर्ल्ड कप के दो फाइनल में गोल करने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी बन जाएंगे. लियोनेल मेसी ने 2022 में हुए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में दो गोल किए थे. इससे पहले, यह कारनामा ब्राजील के वावा और पेले, जर्मनी के पॉल ब्रेटनर, फ्रांस के जिनेदिन जिदान और किलियन एम्बाप्पे कर चुके हैं.
लियोनेल मेसी स्पेन के खिलाफ खिताबी मुकाबले में उतरने के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज (39 साल, 25 दिन) आउटफील्ड खिलाड़ी बन जाएंगे. मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में शानदार रहा है और टीम ने अजेय रहते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया है. इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना अगर स्पेन को हराकर अपने खिताब का बचाव करने में सफल रहती है और मेसी इस मैच में गोल कर देते हैं तो वह एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे. मेसी वर्ल्ड कप में विजेता टीम की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी यह रिकॉर्ड रोनाल्डो नजारियो के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2002 में चैंपियन बनी ब्राजील की ओर से 8 गोल किए थे.