'लामिन अद्भुत हैं, लेकिन हम उन्हें रोकेंगे'... Final से पहले मेसी का बड़ा ऐलान, टब वाली वायरल तस्वीर देख हुए हैरान

Messi statement on Yamal: फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है. रविवार को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन आमने-सामने होंगे. इस महामुकाबले से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने स्पेन के 19 वर्षीय स्टार लामिन यामाल की तारीफ की है, लेकिन साथ ही उन्हें हराने का दावा भी किया है. मेसी ने साफ कर दिया है कि वे डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार विश्व विजेता बनाने के लिए यामाल का रास्ता रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
फैनैटिक्स फेस्ट में सात बार के सुपर बाउल विजेता टॉम ब्रैडी से बातचीत के दौरान मेसी ने यूरो चैंपियन स्पेन के युवा स्टार लामिन यामाल के बारे में खुलकर बात की. मेसी ने कहा, 'लामिन वास्तव में अद्भुत हैं. वह मेरे पसंदीदा क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं. मैं उसे बहुत करीब से फॉलो करता हूं, क्योंकि वह उस क्लब के लिए खेलता है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं. उनके पास इतिहास रचने का मौका है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसा न हो.'
मेसी ने आगे कहा, 'हम एक अच्छा मैच खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यामाल और उनकी टीम का प्रदर्शन इस मैच में अच्छा नहीं रहेगा.' लामिन के साथ टब वाली वायरल तस्वीर पर मेसी ने कहा, 'अब हम फाइनल में उसका सामना कर रहे हैं, जबकि वह तस्वीर तब ली गई थी जब वह बच्चा था. यह तो सरासर अविश्वसनीय है.'
फाइनल मैच से पहले 20 साल पुरानी एक तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें 20 साल के मेसी एक चैरिटी शूट के दौरान बच्चे लामिन यामाल को प्लास्टिक के टब में नहलाते दिख रहे हैं. इस फोटो पर मेसी ने कहा, 'यह पूरी तरह से पागलपन है. जब वह बच्चा था, तब की हमारी एक फोटो है और आज हम फाइनल में आमने-सामने खेल रहे हैं.'
मेसी और यामाल की वह फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर जोन मोंफोर्ट भी इस संयोग से हैरान हैं. बार्सिलोना में अपने घर से बात करते हुए मोंफोर्ट ने कहा, 'मैं नियति पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मुझे संदेह होने लगा है. यह घटना समझ से परे है.'
यह मुकाबला दुनिया की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच है. एक तरफ मौजूदा विश्व विजेता अर्जेंटीना है, तो दूसरी तरफ वर्तमान यूरोपीय चैंपियन स्पेन. दोनों टीमें अजेय और अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं, जो इस मुकाबले को फुटबॉल इतिहास के सबसे कड़े मैचों में से एक बनाता है. इस मुकाबले में दिग्गज मेसी बतौर कप्तान लगातार दो फीफा विश्व कप खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं, जबकि यामाल पेले के बाद विश्व कप फाइनल खेलने और जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं.