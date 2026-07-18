1 टिकट की कीमत होश उड़ाने वाली, इतिहास का सबसे महंगा स्पोर्ट्स इवेंट बना फीफा 2026 का फाइनल

FIFA World Cup 2026 final: 20 जुलाई की रात फीफा विश्व कप 2026 का चैंपियन मिल जाएगा. खिताबी जंग में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने जगह बनाई है. इन दोनों मजबूत टीमों के बीच होने वाले फाइनल को लेकर फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर है. मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले ने अमेरिका में टिकट रीसेल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.
टिकट रीसेल मार्केटप्लेस 'टिकपिक' के मुताबिक, यह मैच अमेरिकी खेल इतिहास का अब तक का सबसे महंगा इवेंट बन चुका है. फैंस इस मुकाबले को देखने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं. खरीदारों ने औसतन 11,327 डॉलर (लगभग 11 लाख रुपये) प्रति टिकट का भुगतान किया है. अगर औसत कीमतों की बात करें, तो इस वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अमेरिका का सबसे महंगा स्पोर्ट्स इवेंट 2024 का 'सुपर बाउल' था, जहां टिकट की औसत कीमत 9,411 डॉलर थी.
स्टेडियम के खास सेक्शन (115A) के लिए एक टिकट की कीमत 28,479 डॉलर (करीब 27 लाख रुपये) तक पहुंच गई है. यह वही जगह है, जो बैठने की उच्च श्रेणी में आती है.
होश उड़ाने वाली बात यह है कि रीसेल मार्केट में सबसे सस्ता टिकट भी 6,943 डॉलर (लगभग 6.7 लाख रुपये) में मिल रहा है.
इस बार फीफा वर्ल्ड कप में मिलने वाली प्राइज मनी (इनामी राशि) ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के मुकाबले इस बार 50% ज्यादा इनामी राशि दी जा रही है. खिताब जीतने वाली टीम को करीब 420 करोड़ रुपये (50 मिलियन डॉलर) मिलेंगे, जबकि फाइनल में हारने वाली टीम को लगभग 277 करोड़ रुपये (33 मिलियन डॉलर) दिए जाएंगे.
अगर स्पेन और अर्जेंटीना के बीच पुराने अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के इतिहास को देखें, तो दोनों टीमों के बीच हमेशा से कांटे की टक्कर रही है. दोनों ही दिग्गज टीमें अब तक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में कुल 14 बार आमने-सामने आई हैं, जहां दोनों का पलड़ा पूरी तरह से बराबर रहा है. इस दौरान अर्जेंटीना ने 6 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं स्पेन की टीम ने भी ठीक 6 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि दोनों टीमों के बीच खेले गए 2 मैच बराबरी (ड्रॉ) पर छूटे हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि मैदान पर दोनों का पलड़ा एक समान है और 20 जुलाई को होने वाले इस फाइनल में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.
यह मुकाबला दुनिया की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच है. एक तरफ मौजूदा विश्व विजेता अर्जेंटीना है, तो दूसरी तरफ युवा सितारों से सजी यूरोपीय चैंपियन स्पेन की टीम. लियोनेल मेसी बतौर कप्तान लगातार दो फीफा विश्व कप खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन सकते हैं, जबकि स्पेन के युवा स्टार लामीन यामाल के पास पेले के बाद विश्व कप फाइनल खेलने और जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बनने का मौका है.