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1 टिकट की कीमत होश उड़ाने वाली, इतिहास का सबसे महंगा स्पोर्ट्स इवेंट बना फीफा 2026 का फाइनल

FIFA World Cup 2026 final: फीफा विश्व कप 2026 की खिताबी जंग कई मामलों में ऐतिहासिक होने जा रही है. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले इस फाइनल के लिए फुटबॉल फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले इस खिताबी मैच ने अमेरिका में टिकट रीसेल (Resale) के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 18, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:27 PM IST
1 टिकट की कीमत होश उड़ाने वाली, इतिहास का सबसे महंगा स्पोर्ट्स इवेंट बना फीफा 2026 का फाइनल
Image Credit: FIFA World Cup 2026 final ticket prices

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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