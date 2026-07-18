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FIFA World Cup Final: भारत में कितने बजे शुरू होगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल? नोट कर लें टाइमिंग

Argentina vs Spain Final: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से 24 घंटे बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना की भिड़ंत स्पेन से होगी. मेसी की टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर इतिहास रचना चाहेगी. दूसरी तरफ स्पेन की नजर 16 साल बाद खिताब जीतने पर होगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 18, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:37 PM IST
FIFA World Cup Final: भारत में कितने बजे शुरू होगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल? नोट कर लें टाइमिंग
Image Credit: FIFA World Cup Final: भारत में कितने बजे शुरू होगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल? (AP Photo) Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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