FIFA World Cup Final: भारत में कितने बजे शुरू होगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल? नोट कर लें टाइमिंग

Argentina vs Spain Final Live Streaming in India: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से 24 घंटे बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना की भिड़ंत स्पेन से होगी. मेसी की टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर इतिहास रचना चाहेगी. दूसरी तरफ स्पेन की नजर 16 साल बाद खिताब जीतने पर होगी. दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं.