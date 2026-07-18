FIFA World Cup Final: भारत में कितने बजे शुरू होगा अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल? नोट कर लें टाइमिंग

Argentina vs Spain Final Live Streaming in India: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से 24 घंटे बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना की भिड़ंत स्पेन से होगी. मेसी की टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर इतिहास रचना चाहेगी. दूसरी तरफ स्पेन की नजर 16 साल बाद खिताब जीतने पर होगी. दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं.
यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों की टक्कर भी माना जा रहा है. एक तरफ लियोनेल मेसी अपने करियर का आखिरी विश्व कप खेल रहे हैं, जबकि दूसरी ओर स्पेन के युवा सुपरस्टार लामिन यामाल पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे.
अर्जेंटीना बनाम स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच को लेकर भारतीय फैंस भी बेहद उत्साहित हैं. भारतीय फुटबॉल प्रशंसक इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण 20 जुलाई की रात 12:30 बजे से देख सकेंगे.
मैच: अर्जेंटीना बनाम स्पेन (FIFA World Cup 2026 Final)
तारीख: 20 जुलाई (भारतीय समयानुसार)
समय: रात 12:30 बजे (IST)
स्थान: मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी (अमेरिका)
लाइव टेलीकास्ट: DD Sports, Unite8 Sports
लाइव स्ट्रीमिंग: ZEE5
अर्जेंटीना ने नॉकआउट चरण में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए केप वर्डे, मिस्र, स्विट्जरलैंड और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया. दूसरी ओर स्पेन ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और फ्रांस जैसी मजबूत टीमों को मात देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई.
अगर अर्जेंटीना यह फाइनल जीतता है तो वह लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगा. वहीं लियोनेल मेसी अपने शानदार करियर का अंत एक और विश्व कप ट्रॉफी के साथ कर सकते हैं. मेसी इस टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे हैं.
स्पेन ने अपना पहला और अब तक का इकलौता फीफा विश्व कप 2010 में जीता था. 16 साल बाद टीम के पास दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सुनहरा अवसर है. युवा खिलाड़ियों और मजबूत डिफेंस के दम पर स्पेन पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में नजर आया है और अब उसका लक्ष्य अर्जेंटीना को हराकर ट्रॉफी अपने नाम करना होगा.