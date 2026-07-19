/FIFA 2026: स्पेन या अर्जेंटीना... आज जो जीता, उसे मिलेगी दुनिया की ये सबसे महंगी स्पोर्ट्स ट्रॉफी, कीमत उड़ा देगी होश

FIFA WORLD CUP 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को देर रात 12:30 बजे (भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसे 50 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 481 करोड़ रुपये) की इनामी राशि के साथ दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स ट्रॉफी दी जाएगी. बता दें कि स्पेन के पास 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है. आखिरी बार स्पेन ने साल 2010 के फाइनल में नीदरलैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.
लियोनल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम भी अपना चौथा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगा देगी. लियोनल मेसी की कप्तानी में अगर अर्जेंटीना की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीत ली तो वह अपने खिताब का बचाव करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा. अर्जेंटीना की टीम ने इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भी जीता था. इससे पहले इटली की टीम ने साल 1934 और 1938 और ब्राजील की टीम ने 1958 और 1962 में अपने खिताब फीफा वर्ल्ड कप का बचाव किया था. अर्जेंटीना इससे पहले 1978, 1986 और 2022 में चैंपियन बन चुका है.
आज स्पेन या अर्जेंटीना में से कोई भी टीम अगर फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाब रहती है, तो उसे लगभग 481 करोड़ (50 मिलियन US डॉलर) का इनाम मिलेगा. इसके अलावा फीफा उसे खिताब जीतने पर 18 कैरेट सोने की ट्रॉफी देगा. फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स ट्रॉफी होती है. फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की कीमत लगभग 192 करोड़ (20 मिलियन US डॉलर) है और ये 18 कैरेट सोने (75 प्रतिशत सोने) से बनी है.
फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का वजन लगभग 6 किलोग्राम (13 पाउंड) है. वहीं, इसकी ऊंचाई 37 सेंटीमीटर से कुछ कम है. ट्रॉफी के बेस पर मैलाकाइट स्टोन की दो लेयर लगाई गई हैं. साल 1994 में इस ट्रॉफी में थोड़ा बदलाव करके विजेता टीम का नाम लिखने के लिए इसके निचले हिस्से में एक प्लेट लगाई गई थी. ब्राजील ने सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ है. उसके बाद इटली और जर्मनी ने 4-4 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है. अर्जेंटीना ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. फ्रांस और उरुग्वे ने 2-2 फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. इंग्लैंड और स्पेन ने एक-एक बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती हुई है.
चैंपियन - लगभग 481 करोड़ रुपये
उपविजेता - लगभग 317 करोड़ रुपये
तीसरा स्थान - लगभग 279 करोड़ रुपये
चौथा स्थान - लगभग 260 करोड़ रुपये
आपको जानकर हैरानी होगी कि फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम को सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए 18 कैरेट सोने से बनी असली ट्रॉफी दी जाती है. इसके बाद असली ट्रॉफी को विजेता टीम से लेकर ज्यूरिख में फीफा के हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है. नियमों के मुताबिक इसके बाद विजेता टीम को घर ले जाने के लिए फीफा वर्ल्ड कप की Replica ट्रॉफी दे दी जाती है. यह ट्रॉफी असली सोने की नहीं बनी होती. Replica ट्रॉफी को ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. इस ट्रॉफी को बनाने के बाद इस पर सोने की कोटिंग चढ़ा दी जीती है.
बता दें कि अभी तक स्पेन और अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप में इससे पहले सिर्फ एक बार भिड़ी हैं. स्पेन और अर्जेंटीना पहली बार 1966 फीफा वर्ल्ड कप में आमने-सामने आए थे, जब अर्जेंटीना ने बर्मिंघम के विला पार्क में 2-1 से जीत हासिल की थी. फीफा वर्ल्ड कप में 60 साल बाद स्पेन और अर्जेंटीना की टक्कर होगी. इंटरनेशनल फुटबॉल में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच अब तक के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों देशों ने 14 मुकाबलों में से 6-6 मैच जीते हैं. बाकी दो मैच ड्रॉ रहे हैं.