/38 दिन और 103 मैचों के बाद आज मिलेगा वर्ल्ड चैंपियन, मेसी की अर्जेंटीना के सामने स्पेन, फाइनल पर 195 देशों की नजरें

FIFA World Cup 2026 Final Today: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन से भिड़ेगी. इस ऐतिहासिक मैच में दिग्गज लियोनेल मेसी और 19 वर्षीय उभरते सितारे लेमिन यमाल पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे. वर्ल्ड कप में 38 दिन और 103 मैचों के बाद फाइनल मुकाबले की बारी आ गई. दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मैच पर 195 देशों की नजरें होंगी. अब देखना है कि मेसी की टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनती है या स्पेन 2010 के बाद खिताब उठाने में सफल हो पाती है.
स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला भारत में रविवार को देर रात 12:30 बजे शुरू होगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 पर उपलब्ध होगी. लाइव टेलीकास्ट भारत में Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. फाइनल का भारत में दूरदर्शन पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा.
अर्जेंटीना की टीम अपने चौथे फीफा वर्ल्ड कप खिताब और कतर 2022 में जीती गई ट्रॉफी को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी. यदि लियोनेल स्कालोनी की टीम यह जीत दर्ज करती है, तो वे 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली पुरुष टीम बन जाएंगे. इटली (1934 और 1938) एकमात्र अन्य टीम है जिसने अब तक सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया है
कतर की तरह इस बार भी मेसी अर्जेंटीना के अभियान की मुख्य ताकत रहे हैं। उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के सफर में सात मैचों में आठ गोल किए हैं. इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 12 गोल योगदान (8 गोल, 4 असिस्ट) दिए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ कड़े सेमीफाइनल में 39 वर्षीय मेसी ने दो शानदार असिस्ट देकर मैच का पासा पलट दिया और अर्जेंटीना को 2-1 की जीत दिलाने में मदद की.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
ग्रुप राउंड
अल्जीरिया को 3-0 से हराया
ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया
जॉर्डन को 3-1 से हराया
राउंड ऑफ 32
केप वर्दे को 3-2 से हराया
राउंड ऑफ 16
मिस्र को 3-2 से हराया
क्वार्टर फाइनल
स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया
सेमीफाइनल
इंग्लैंड को 2-1 से हराया
डिफेंडिंग चैंपियंस के सामने अब तक की सबसे कठिन चुनौती 2010 की विजेता स्पेन की होगी. लुइस डी ला फुएंते के मार्गदर्शन में टीम ने बेहतरीन रक्षात्मक अनुशासन दिखाया है, जिन्होंने सात मैचों में केवल एक गोल (बेल्जियम के खिलाफ) खाया है. उसके बाद लामिन यमाल, पेड्री, गावी, रोड्री, दानी ओल्मो और कुबार्सी जैसे शानदार खिलाड़ी हैं.
ग्रुप राउंड
केप वर्दे से मैच 0-0 से ड्रॉ
सऊदी अरब को 4-0 से हराया
उरुग्वे को 1-0 से हराया
राउंड ऑफ 32
ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया
राउंड ऑफ 16
पुर्तगाल को 1-0 से हराया
क्वार्टर फाइनल
बेल्जियम को 2-1 से हराया
सेमीफाइनल
फ्रांस को 2-0 से हराया
स्पेन की ओर से मिकेल ओयारजाबल पांच गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे हैं. दूसरी ओर, लामिन यमाल ने भले ही एक गोल किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा से गहरा प्रभाव छोड़ा है. यह फाइनल मेसी और यमाल के बीच अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहली सीधी टक्कर होगी. दिलचस्प बात यह है कि यह मैच मौजूदा यूरोपीय चैंपियन (स्पेन) और मौजूदा दक्षिण अमेरिकी चैंपियन (अर्जेंटीना) के बीच की जंग भी है.
स्पेन और अर्जेंटीना के बीच अब तक कुल 14 आधिकारिक और मैत्रीपूर्ण मुकाबले हुए हैं. इनमें से दोनों टीमों ने 6-6 मैच जीते हैं, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमें केवल एक बार 1966 में भिड़ी थीं, जहां अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत दर्ज की थी. यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच पिछले आठ वर्षों में पहली मुलाकात होगी. पिछली बार जब ये दोनों टीमें 2018 में मैड्रिड में मिली थीं, तब स्पेन ने इस्को की हैट्रिक की बदौलत अर्जेंटीना को 6-1 से करारी शिकस्त दी थी.
स्पेन: रोड्री (कप्तान), डेविड राया (गोलकीपर), मार्क पबिल, एलेक्स ग्रिमाल्डो, एरिक गार्सिया, मार्कोस लोरेंटे, मिकेल मेरिनो, फेरान टोरेस, फैबियन रुइज, गावी, दानी ओल्मो, येरेमी पिनो, पेड्रो पोरो, जोन गार्सिया (गोलकीपर), एमेरिक लापोर्टे, एलेक्स बेना, निको विलियम्स, मार्टिन ज़ुबिमेंडी, लामिन यामल, पेड्री, मिकेल ओयारजाबल, पाउ कुबार्सी, उनाई सिमोन (गोलकीपर), मार्क कुकुरेला, विक्टर मुनोज, बोर्जा इग्लेसियस.
अर्जेंटीना: लियोनेल मेसी (कप्तान), एमिलियानो मार्टिनेज (गोलकीपर), जुआन मुसो (गोलकीपर), गेरोनिमो रुली (गोलकीपर), नाहुएल मोलिना, गोंजालो मोंटिएल, क्रिस्टियन रोमेरो, लिसेंड्रो मार्टिनेज, निकोलस ओटामेंडी, मार्कोस सेनेसी, निकोलस टैग्लियाफिको, फैकुंडो मेडिना, लिआंड्रो पारेडेस, रोड्रिगो डी पॉल, एन्जो फर्नांडीज, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, जियोवानी लो सेल्सो, एक्सेक्विएल पालासियोस, वैलेन्टिन बार्को, जूलियन अल्वारेज, लौटारो मार्टिनेज, थियागो अल्माडा, निकोलस गोंजालेज, गिउलिआनो शिमोन, निको पाज़, जोस मैनुअल लोपेज.