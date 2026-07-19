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38 दिन और 103 मैचों के बाद आज मिलेगा वर्ल्ड चैंपियन, मेसी की अर्जेंटीना के सामने स्पेन, फाइनल पर 195 देशों की नजरें

FIFA World Cup 2026 Final Today: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की महाभिड़ंत आज होनी है. लियोनेल मेसी और लामिन यमाल पहली बार वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच पर आमने-सामने होंगे. जानें मैच का समय, लाइव स्ट्रीमिंग और दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:58 AM IST
38 दिन और 103 मैचों के बाद आज मिलेगा वर्ल्ड चैंपियन, मेसी की अर्जेंटीना के सामने स्पेन, फाइनल पर 195 देशों की नजरें
Image Credit: अर्जेंटीना बनाम स्पेन वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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