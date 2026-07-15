फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार से बवाल, फ्रांस में भड़की हिंसा, सड़क पर उतरकर आगजनी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के खिलाफ फ्रांस की टीम को एकतरफा हार का सामना करना पड़ा. टीम के फैंस इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फ्रांस में बवाल शुरू हो चुका है. सड़कों पर फैंस का हुजूम उतरा है और कई जगह कारों में आग लगा दी है. फ्रांस की टीम इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही थी. टीम के कप्तान कीलियन एम्बाप्पे 8 गोल करके टीम को सेमीफाइनल तक ले आए. लेकिन स्पेन के सामने कप्तान का जादू फीका पड़ गया.