Add Zee Business As A Preferred Source
App

फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार से बवाल, फ्रांस में भड़की हिंसा, सड़क पर उतरकर आगजनी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के खिलाफ फ्रांस की टीम को एकतरफा हार का सामना करना पड़ा. टीम के फैंस इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फ्रांस में बवाल शुरू हो चुका है. सड़कों पर फैंस का हुजूम उतरा है और कई जगह कारों में आग लगा दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:54 AM IST
फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार से बवाल, फ्रांस में भड़की हिंसा, सड़क पर उतरकर आगजनी

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावन शुरू होने में कुछ दिन बाकी, कब मनेगी नाग पंचमी? जानें तारीख और पूजा मुहूर्त
nag panchami 202659 min ago
2
NHAI1 hr ago
3
Delhi news1 hr ago
4
Balochistan1 hr ago
5
Donald Trump1 hr ago