फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार से बवाल, फ्रांस में भड़की हिंसा, सड़क पर उतरकर आगजनी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के खिलाफ फ्रांस की टीम को एकतरफा हार का सामना करना पड़ा. टीम के फैंस इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फ्रांस में बवाल शुरू हो चुका है. सड़कों पर फैंस का हुजूम उतरा है और कई जगह कारों में आग लगा दी है. फ्रांस की टीम इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही थी. टीम के कप्तान कीलियन एम्बाप्पे 8 गोल करके टीम को सेमीफाइनल तक ले आए. लेकिन स्पेन के सामने कप्तान का जादू फीका पड़ गया.
स्पेन के खिलाफ फ्रांस की टीम भीगी बिल्ली साबित हुई. फैंस को उम्मीद थी कि 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना से हार का जख्म इस बार भर जाएगा, लेकिन स्पेन ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया. स्पेन के खिलाफ फ्रांस को 0-2 से एकतरफा हार का सामना करना पड़ा और टीम बाहर हो गई. ये करारी हार टीम के फैंस के बर्दाश्त के बाहर दिखी और फ्रांस में फैंस सड़कों पर उतरकर बवाल काटते दिखे. सोशल मीडिया पर आगजनी के भी वीडियो देखने को मिले हैं.
फ्रांस की हार के बाद टीम के प्लेयर्स निराश नजर आए. हार के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने टीम का हौसला बढ़ाया. मैक्रों ने एक्स पर एक टीम के प्लेयर्स के लिए एक स्पेशल पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा, "फाइनल में पहुंचने के लिए स्पेन को बधाई. हमारे झंडे का सम्मान और पूरी मेहनत से प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्रांस की टीम का धन्यवाद. आज की हार दुखी करने वाली है, लेकिन हमारी टीम युवा है और उसका भविष्य बेहद उज्ज्वल है."
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16 साल बाद स्पेन की टीम ने फाइनल में जगह बनाई है. साल 2010 में इस टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. अब दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी, इन दोनों में से जो भी टीम जीतती है उसका मुकाबला स्पेन से होगा. 2022 में अर्जेंटीना की टीम ने खिताब जीता था और इस बार भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है.