FIFA 2026: बेहद खतरनाक है फ्रांस का यह फुटबॉलर, अपने दम पर जिता सकता है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेला जाएगा. फ्रांस की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर से खिताब की प्रबल दावेदार है. 2018 की विजेता और 2022 में अर्जेंटीना से फाइनल में हार का सामना करने वाली फ्रांस की खूब चर्चा हो रही है. इसकी वजह उसके बेहद खतरनाक स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे हैं. जिन्होंने पिछले 2 फीफा वर्ल्ड कप में यादगार प्रदर्शन किया है और फिलहाल अपने करियर की ऊंचाई पर हैं.
27 साल के किलियन एम्बाप्पे को मौजूदा समय में दुनिया का बेहतरीन स्ट्राइकर माना जाता है. किलियन एम्बाप्पे को लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद फुटबॉल की दुनिया का अगला सबसे बड़ा सुपरस्टार भी माना जाता है. इसकी वजह उनका करिश्माई खेल है, जिसकी बदौलत उन्होंने इंटरनेशनल और क्लब फुटबॉल में बड़ा नाम बनाया है. किलियन एम्बाप्पे को उनकी तेजी, ड्रिबलिंग और सटीक फिनिशिंग के लिए जाना जाता है.
विरोधी टीम को चीरते हुए गेंद को जबरदस्त तेजी के साथ आगे लेकर बढ़ने और उसे गोल पोस्ट में डालने की क्षमता किलियन एम्बाप्पे को दूसरे फुटबॉलर्स से अलग करती है. इसकी बानगी पूरी दुनिया ने पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा था. 2018 में क्रोएशिया को फाइनल में हराकर फ्रांस को फुटबॉल की दुनिया का चैंपियन बनाने में किलियन एम्बाप्पे का बड़ा रोल रहा था. किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस के 4 में से 1 गोल मारा था. 2022 में फ्रांस का फाइनल में अर्जेंटीना के साथ मुकाबला था. किलियन एम्बाप्पे ने लगभग अकेले दम फ्रांस को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था, लेकिन मेसी के जादू की वजह से अर्जेंटीना जीती और फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा. निर्धारित समय में मैच 3-3 से बराबर रहा था. फ्रांस की तरफ से सभी तीनों गोल एम्बाप्पे ने किए थे.
फ्रांस 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है. पहली बार फ्रांस ने 1998 में अपने घर में ब्राजील को हराकर खिताब जीता था. इसके बाद 2022 में रूस में क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने अपना दूसरा खिताब जीता था. अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एम्बाप्पे फ्रांस के लिए सबसे बड़ी उम्मीद हैं. वह पहले से ज्यादा अनुभव और तैयारी के साथ उतर रहे हैं. अगर वह अपने रुतबे के अनुसार खेल गए और साथी खिलाड़ियों का उन्हें सहयोग मिला तो फ्रांस एक बार फिर फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम कर सकता है.
किलियन एम्बाप्पे के करियर पर गौर करें तो 2017 में 18 साल की उम्र में फ्रांस के लिए डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने अब तक 96 मैचों में 56 गोल किए हैं. फ्रांस की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में किलियन एम्बाप्पे दूसरे नंबर पर हैं. पूरी संभावना है कि वर्ल्ड कप में वह फ्रांस की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल एक नंबर पर पूर्व कप्तान ओलिवियर गिरौड हैं. ओलिवियर गिरौड ने 137 मैचों में 57 गोल किए हैं.