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फुटबॉल का सबसे बड़ा महायुद्ध: फ्रांस-स्पेन में फाइनल से पहले फाइनल! पिछले मैच के 9 गोल और एम्बाप्पे का दर्द

FIFA World Cup 2026 France vs Spain: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की महाभिड़ंत होने वाली है. क्या किलियन एम्बाप्पे फ्रांस को जीत दिलाएंगे या स्पेन का ऐतिहासिक डिफेंस उनके लिए दीवार बनेगा? जानिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी बात.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 11, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:48 PM IST
फुटबॉल का सबसे बड़ा महायुद्ध: फ्रांस-स्पेन में फाइनल से पहले फाइनल! पिछले मैच के 9 गोल और एम्बाप्पे का दर्द
Image Credit: फ्रांस और स्पेन में फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच होगा. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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