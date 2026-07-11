/फुटबॉल का सबसे बड़ा महायुद्ध: फ्रांस-स्पेन में फाइनल से पहले फाइनल! पिछले मैच के 9 गोल और एम्बाप्पे का दर्द

फ्रांस ने 2026 वर्ल्ड कप में अब तक पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा है. पिछले 6 मैचों में फ्रांस का रिकॉर्ड 6 जीत, 0 हार और 0 ड्रॉ का रहा है. यदि फ्रांस सेमीफाइनल जीत जाता है, तो वह 2002 में ब्राजील के बाद एक ही वर्ल्ड कप में सात सीधी जीत दर्ज करने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन जाएगी. फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे एक बार फिर अपनी टीम के लिए सबसे बड़े मैच-विनर साबित हुए हैं. उन्होंने 6 मैचों में टूर्नामेंट में सबसे अधिक 8 गोल किए हैं. वे लगातार दो वर्ल्ड कप में कम से कम आठ गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और अब उनके नाम वर्ल्ड कप इतिहास के मात्र 20 मैचों में 20 गोल दर्ज हो चुके हैं.