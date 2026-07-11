/फुटबॉल का सबसे बड़ा महायुद्ध: फ्रांस-स्पेन में फाइनल से पहले फाइनल! पिछले मैच के 9 गोल और एम्बाप्पे का दर्द

FIFA World Cup 2026 France vs Spain: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन के बीच एक महामुकाबला होना है. टूर्नामेंट की शुरुआत से ही खिताब जीतने की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थीं, अब मंगलवार रात 14 (जुलाई) को डलास स्टेडियम में सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी. स्पेन ने शुक्रवार को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में बेल्जियम को 2-1 से हराकर अपनी जगह पक्की की, जबकि फ्रांस ने बोस्टन स्टेडियम में मोरक्को को 2-0 से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया.
क्लब स्तर पर एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी किलियन एम्बाप्पे और लामिन यमल की प्रतिद्वंद्विता अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से देखने को मिलेगी. यह मुकाबला यूरो 2024 के सेमीफाइनल के ठीक दो साल बाद हो रहा है, जहां स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था.
Spain have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
फ्रांस ने 2026 वर्ल्ड कप में अब तक पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा है. पिछले 6 मैचों में फ्रांस का रिकॉर्ड 6 जीत, 0 हार और 0 ड्रॉ का रहा है. यदि फ्रांस सेमीफाइनल जीत जाता है, तो वह 2002 में ब्राजील के बाद एक ही वर्ल्ड कप में सात सीधी जीत दर्ज करने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन जाएगी. फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे एक बार फिर अपनी टीम के लिए सबसे बड़े मैच-विनर साबित हुए हैं. उन्होंने 6 मैचों में टूर्नामेंट में सबसे अधिक 8 गोल किए हैं. वे लगातार दो वर्ल्ड कप में कम से कम आठ गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और अब उनके नाम वर्ल्ड कप इतिहास के मात्र 20 मैचों में 20 गोल दर्ज हो चुके हैं.
अपने पहले ही वर्ल्ड कप में माइकल ओलिस फ्रांस के लिए एक सनसनी बनकर उभरे हैं. उन्होंने अब तक 6 मैचों में टूर्नामेंट के सर्वाधिक 6 असिस्ट किए हैं. यदि वे एक और असिस्ट करने में सफल रहते हैं, तो वे ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के एक ही वर्ल्ड कप में सर्वाधिक असिस्ट (7) करने के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे.
स्पेन का इस टूर्नामेंट का सफर फ्रांस जितना प्रभावशाली भले न रहा हो, लेकिन उन्होंने जीत हासिल करने के तरीके बखूबी खोजे हैं. सऊदी अरब और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीत को छोड़कर, स्पेन की वर्ल्ड कप में अन्य सभी जीतें मात्र एक गोल के अंतर से आई हैं. खास बात यह है कि उनके दो मैच-विनिंग गोल 85वें मिनट के बाद आए हैं.
स्पेन की इस वर्ल्ड कप में सफलता की सबसे बड़ी वजह उनका मजबूत डिफेंस रहा है. बेल्जियम के खिलाफ गोल खाने से पहले स्पेन ने लगातार 6 मैचों में क्लीन शीट रखी थी, जो वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे लंबा सिलसिला है. गोलकीपर उनाई सिमोन ने लगातार 650 मिनट तक कोई गोल नहीं खाया, जो एक नया वर्ल्ड कप रिकॉर्ड है.
अगर दोनों टीमों के पिछले तीन मैचों की बात करें, तो 5 जून 2025 को नेशंस लीग में स्पेन ने फ्रांस को 5-4 से हराया था. वहीं, 9 जुलाई 2024 को यूरो सेमीफाइनल में भी स्पेन 2-1 से जीता था. हालांकि, 10 अक्टूबर 2021 को नेशंस लीग फाइनल में फ्रांस ने स्पेन को 2-1 से हराकर खिताब जीता था.