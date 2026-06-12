कौन हैं गिलबर्टो मोरा? मेक्सिको का युवा खिलाड़ी, ऐतिहासिक डेब्यू पर 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया. मेक्सिको के FIFA वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन की शुरुआत जीत के साथ हुई, लेकिन घरेलू फैंस के लिए सबसे बड़ी बात दूसरे हाफ के बीच में हुई. मेक्सिको के 17 साल के फुटबॉलर गिलबर्टो मोरा एस्टाडियो एज्टेका में मैदान पर उतरे और तुरंत ही मेक्सिकन फुटबॉल के इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया.
मेक्सिको का ये मिडफील्डर FIFA वर्ल्ड कप में मेक्सिको को रिप्रजेंट करने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. गिलबर्टो मोरा ने लगभग एक सदी से कायम रिकॉर्ड को तोड़ दिया. गिलबर्टो मोरा 65वें मिनट में मैच में उतरे. इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया. यह गिलबर्टो मोरा के वर्ल्ड कप सफर और घरेलू जमीन पर मेक्सिको के कैंपेन, दोनों के लिए ही एक यादगार शुरुआत थी.
Gilberto Mora vs Sufrica
Debut Mundial 2026 - 17 años y 240 as - Jugador más joven del Mundialpic.twitter.com/q4jE7fPIRg https://t.co/E02yr79aNh
— La Perla (@Perla_Londres) June 11, 2026
48 टीमों वाले बड़े टूर्नामेंट के पहले मैच में मेक्सिको की टीम खचाखच भरे एस्टाडियो एज्टेका स्टेडियम में खेल रही थी और हेड कोच जेवियर एगुइरे ने देश के सबसे होनहार युवा टैलेंट में से एक को फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर जगह देकर उन पर बहुत भरोसा जताया. 17 साल और 240 दिन की उम्र में मोरा ने मैनुअल 'चाकेटास' रोसास का रिकॉर्ड तोड़ा. रोसास ने 1930 में हुए पहले फीफा वर्ल्ड कप में 18 साल और 134 दिन की उम्र में मेक्सिको का प्रतिनिधित्व किया था. यह रिकॉर्ड 96 साल तक कायम रहा और आखिरकार गिलबर्टो मोरा ने अब यह रिकॉर्ड ने तोड़ दिया है.
चियापास में जन्मे मिडफील्डर गिलबर्टो मोरा ने क्लब तिजुआना की यूथ अकादमी से शुरुआत की और फिर उस उम्र में ही पहली टीम में अपनी जगह बना ली, जब ज्यादातर खिलाड़ी अभी भी यूथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं. सिर्फ़ 17 साल के होने के बावजूद, उन्होंने लीगा MX टीम के लिए 50 से ज्यादा सीनियर मैच खेले हैं. उन्होंने गोल और असिस्ट में योगदान दिया है और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता दिखाई है.
उनके तेजी से हुए विकास को देखकर जेवियर एगुइरे ने उन्हें मैक्सिको की वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने का फैसला किया, जबकि टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी. मोरा ने 2025 की शुरुआत में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना ली थी, जब वे मैक्सिको की सीनियर नेशनल टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे.