FIFA World Cup: गोल्डन बूट की रेस से हालैंड OUT, अचानक इस खिलाड़ी ने मारी टॉप-5 में एंट्री, कौन मारेगा बाजी?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद गोल्डन बूट की रेस और भी रोमांचक हो गई है. नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड की टीम इंग्लैंड के हाथों हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इसके साथ ही हालैंड का गोल्डन बूट जीतने का सपना खत्म हो गया. उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल किए, लेकिन अब आगे मैच नहीं होने की वजह से वह अपने गोलों की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे.