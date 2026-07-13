FIFA World Cup: गोल्डन बूट की रेस से हालैंड OUT, अचानक इस खिलाड़ी ने मारी टॉप-5 में एंट्री, कौन मारेगा बाजी?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद गोल्डन बूट की रेस और भी रोमांचक हो गई है. नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड की टीम इंग्लैंड के हाथों हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इसके साथ ही हालैंड का गोल्डन बूट जीतने का सपना खत्म हो गया. उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल किए, लेकिन अब आगे मैच नहीं होने की वजह से वह अपने गोलों की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे.
दूसरी ओर, इंग्लैंड के स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम ने क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे और नॉर्वे के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई. बेलिंगहैम ने इस टूर्नामेंट में 6 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस के टॉप-5 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना ली. इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने से बेलिंगहैम के पास अब अपने गोलों की संख्या बढ़ाने का शानदार मौका है.
फिलहाल गोल्डन बूट की रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी, फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे, इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन, जूड बेलिंगहैम और नॉर्वे के एरलिंग हालैंड टॉप-5 में मौजूद हैं. हालांकि इनमें से हालैंड का सफर समाप्त हो चुका है, जबकि बाकी चार खिलाड़ियों के पास अभी भी अपने आंकड़े बेहतर करने का मौका है.
किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) - 5 गोल
मेसी एक बार फिर अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाने के साथ-साथ व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने की कोशिश में हैं. अर्जेंटीना के सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण उनके पास गोल्डन बूट की दौड़ में आगे निकलने का मौका है. वहीं फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे भी लगातार शानदार फॉर्म में हैं और हर मैच में विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं.
इंग्लैंड के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके दो खिलाड़ी इस रेस में शामिल हैं. कप्तान हैरी केन हमेशा की तरह टीम के सबसे भरोसेमंद गोल स्कोरर रहे हैं, जबकि जूड बेलिंगहैम ने मिडफील्ड से आकर लगातार गोल दागकर सभी को प्रभावित किया है. बेलिंगहैम का टॉप-5 में पहुंचना इस बात का संकेत है कि वह सिर्फ प्लेमेकर ही नहीं, बल्कि बड़े मौकों पर मैच विनर भी साबित हो रहे हैं.
गोल्डन बूट की रेस अब पूरी तरह से सेमीफाइनल और संभावित फाइनल मुकाबलों पर निर्भर करेगी. जिन खिलाड़ियों की टीमें आगे तक जाएंगी, उनके पास अतिरिक्त मैचों में गोल करने का मौका रहेगा. यही वजह है कि हालैंड के 7 गोल के बावजूद उनके लिए यह सम्मान जीतना मुश्किल हो गया है.
अब फुटबॉल प्रशंसकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मेसी अपने शानदार करियर में एक और बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि जोड़ेंगे, एम्बाप्पे अपनी रफ्तार से सभी को पीछे छोड़ देंगे, या फिर इंग्लैंड की जोड़ी हैरी केन और जूड बेलिंगहैम में से कोई गोल्डन बूट अपने नाम करेगा. आने वाले मुकाबले न सिर्फ विश्व कप के नए चैंपियन का फैसला करेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि 2026 विश्व कप का सबसे सफल गोल स्कोरर कौन बनेगा.
टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में दो पूर्व चैंपियन स्पेन और फ्रांस आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है जबकि दूसरे सेमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी. पहला सेमीफाइनल मैच डलास स्टेडियम में 15 जुलाई को (भारत में 16 जुलाई को रात 12:30 बजे IST से) दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना की टीमें अटलांटा स्टेडियम में 16 जुलाई को (भारत में 17 जुलाई को रात 12:30 बजे IST से) होगा.