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FIFA World Cup: गोल्डन बूट की रेस से हालैंड OUT, अचानक इस खिलाड़ी ने मारी टॉप-5 में एंट्री, कौन मारेगा बाजी?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फिलहाल गोल्डन बूट की रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी, फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे, इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन, जूड बेलिंगहैम और नॉर्वे के एरलिंग हालैंड टॉप-5 में मौजूद हैं

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 13, 2026, 03:12 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:12 AM IST
FIFA World Cup: गोल्डन बूट की रेस से हालैंड OUT, अचानक इस खिलाड़ी ने मारी टॉप-5 में एंट्री, कौन मारेगा बाजी?
Image Credit: (AP Photo) गोल्डन बूट की रेस से हालैंड OUT, अचानक इस खिलाड़ी ने मारी टॉप-5 में एंट्रीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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