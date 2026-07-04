World Cup Golden Boot Race: लियोनल मेसी ने गोल्डन बूट पर फिर ठोका दावा, एम्बाप्पे से निकले आगे, रेस में कौन-कौन?

हैट्रिक के बाद मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल किए, जिससे वे लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में स्कोर करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए. मेसी ने जर्मनी मिरोस्लाव क्लोस (16 गोल) को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के सर्वकालिक शीर्ष गोलस्कोरर बन गए. जॉर्डन के खिलाफ सब्सीट्यूट के तौर पर मैदान में उतरने के बाद भी उन्होंने एक गोल दागा, जिससे टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या छह हो गई. मेसी ने 2026 वर्ल्ड में अपना सातवां गोल केप वर्दे के खिलाफ दागा. इस गोल के साथ मेसी ने गोल्डन बूट की दौड़ में फिर से पहले स्थान पर पहुंच गए. मेसी अब तक इसे नहीं जीत पाए हैं. वह दो बार गोल्डन बॉल और एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत चुके हैं. उनके पास सिर्फ इसी अवॉर्ड की कमी है.