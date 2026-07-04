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World Cup Golden Boot Race: लियोनल मेसी ने गोल्डन बूट पर फिर ठोका दावा, एम्बाप्पे से निकले आगे, रेस में कौन-कौन?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: लियोनेल मेसी 7 गोल के साथ 2026 फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं, जबकि किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं. जानें वर्ल्ड कप के इन टॉप स्कोरर्स का पूरा हाल और उनके द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 04, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:49 PM IST
World Cup Golden Boot Race: लियोनल मेसी ने गोल्डन बूट पर फिर ठोका दावा, एम्बाप्पे से निकले आगे, रेस में कौन-कौन?
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की रेस. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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