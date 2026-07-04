World Cup Golden Boot Race: लियोनल मेसी ने गोल्डन बूट पर फिर ठोका दावा, एम्बाप्पे से निकले आगे, रेस में कौन-कौन?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) तक पहुंच गया है. 48 में से 16 टीमें अभी भी चैंपियन बनने की रेस में बनी हुई हैं. ट्रॉफी के अलावा कई अन्य प्रतिष्ठित अवॉर्ड को लेकर भी प्रतिद्वंद्वीता तेज हो गई है. गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन बूट भी फाइनल के बाद दिए जाते हैं. टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल, सबसे ज्यादा गोल करने वाले को बूट और सबसे बेहतरीन गोलकीपर को गोल्डन ग्लव्स दिया जाता है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा गोल्डन बूट को लेकर होती है.
हम आपको यहां गोल्डन बूट की रेस के बारे में बता रहे हैं. टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ-साथ यह और ज्यादा रोचक होते जा रहा है. इसे जीतने के लिए युवा स्टार किलियन एम्बाप्पे, एर्लिंग हालैंड, विनिसियस जूनियर, ओस्मान डेम्बेले जैसे खिलाड़ी तो लगे ही हैं. उनके साथ-साथ लियोनल मेसी और हैरी केन जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी रेस में बने हुए हैं. हम आपको यहां गोल्डन बूट की रेस में बने खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं...
गोल्डन बूट की रेस
7 गोल: लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना
6 गोल: किलियन एमबाप्पे, फ्रांस
5 गोल: एर्लिंग हालैंड, नॉर्वे
5 गोल: हैरी केन, इंग्लैंड
4 गोल: ओस्मान डेम्बेले, फ्रांस
4 गोल: मिकेल ओयारजाबल, स्पेन
4 गोल: विनिसियस जूनियर, ब्राजील
1. लियोनल मेसी (अर्जेंटीना)
2022 वर्ल्ड कप से पहले दुनिया के इस सबसे बड़े मंच पर लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड बहुत शानदार नहीं था, लेकिन उन्होंने कतर और अब उत्तरी अमेरिका में इसे पूरी तरह बदल दिया है. उनके गोलों ने शुरुआती दो ग्रुप मैचों में अर्जेंटीना को अकेले दम पर जीत दिलाई. 39 साल के मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपनी पहली हैट्रिक बनाई और इसी के साथ वे टूर्नामेंट के इतिहास में एक मैच में तीन गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए
हैट्रिक के बाद मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल किए, जिससे वे लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में स्कोर करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए. मेसी ने जर्मनी मिरोस्लाव क्लोस (16 गोल) को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के सर्वकालिक शीर्ष गोलस्कोरर बन गए. जॉर्डन के खिलाफ सब्सीट्यूट के तौर पर मैदान में उतरने के बाद भी उन्होंने एक गोल दागा, जिससे टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या छह हो गई. मेसी ने 2026 वर्ल्ड में अपना सातवां गोल केप वर्दे के खिलाफ दागा. इस गोल के साथ मेसी ने गोल्डन बूट की दौड़ में फिर से पहले स्थान पर पहुंच गए. मेसी अब तक इसे नहीं जीत पाए हैं. वह दो बार गोल्डन बॉल और एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत चुके हैं. उनके पास सिर्फ इसी अवॉर्ड की कमी है.
मेसी के ठीक पीछे फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे हैं, जो वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर हमेशा चमकते हैं. उन्होंने सेनेगल के खिलाफ दो गोल के साथ अपना खाता खोला और फिर इराक के खिलाफ भी शानदार गोल किए. हालांकि, एम्बाप्पे नॉर्वे के खिलाफ गोल नहीं कर सके, लेकिन स्वीडन के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की. एम्बाप्पे के अब टूर्नामेंट में 6 गोल हैं और वे मेसी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं. एम्बाप्पे ने 2022 में इस अवॉर्ड को जीतने में सफलता हासिल की थी.
टॉप स्कोरर्स की बात हो और एर्लिंग हालैंड का नाम न आए, यह नामुमकिन है. हालैंड ने इराक के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में गोल करके शानदार शुरुआत की थी. उन्होंने सेनेगल के खिलाफ भी दो गोल दागे. फ्रांस के खिलाफ वे मैदान पर नहीं उतरे थे, लेकिन आइवरी कोस्ट के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में वापसी करते हुए उन्होंने मैच जिताऊ गोल किया. हालैंड फिलहाल 5 गोल के साथ इस सूची में बने हुए हैं.
हैरी केन ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 4 मैचों में 5 गोल किए हैं, जिससे उनके वर्ल्ड कप गोलों की कुल संख्या 13 हो गई है. इस उपलब्धि के साथ वे सर्वकालिक टॉप-स्कोरर्स की सूची में जस्ट फोंटेन के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर आ गए हैं और गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं. बता दें कि हैरी केन ने 2018 में गोल्डन बूट अपने नाम किया थ.
टूर्नामेंट की शुरुआत में केन की किस्मत ने उनका साथ दिया जब क्रोएशिया के खिलाफ उन्हें पेनल्टी दोबारा लेने का मौका मिला, जिसे उन्होंने गोल में बदल दिया. इसके बाद घाना के खिलाफ गोलरहित रहने के बाद केन ने पनामा के खिलाफ जूड बेलिंगहम के पास पर शानदार हेडर लगाकर इंग्लैंड की 2-0 की जीत में अहम भूमिका निभाई. डीआर कांगो के खिलाफ इंग्लैंड की टीम हार की कगार पर थी, लेकिन कप्तान केन ने निर्णायक भूमिका निभाई. उन्होंने पहले एक सटीक हेडर से बराबरी की और फिर 86वें मिनट में एक जबरदस्त प्रहार करते हुए गेंद को नेट के ऊपरी हिस्से में पहुंचा दिया, जिससे इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की.
मौजूदा बैलन डी'ओर विजेता उस्मान डेम्बेले उत्तरी अमेरिका में बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं. उन्होंने इराक के खिलाफ अपना पहला गोल किया और फिर नॉर्वे के खिलाफ मैच के केवल 32 मिनट के भीतर हैट्रिक लगाकर नया फ्रांसीसी रिकॉर्ड कायम किया, जिससे फ्रांस ने 4-1 से बड़ी जीत दर्ज की.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
मिकेल ओयारजाबल इस लिस्ट में सबसे प्रभावी नाम बनकर उभरे हैं. ऑस्ट्रिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में दो गोल करके वह 1986 के बाद वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में दो गोल करने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बन गए हैं. 2025 की शुरुआत से उन्होंने स्पेन के लिए 16 गोल किए हैं और केवल एर्लिंग हालैंड ही उनसे आगे हैं.
रोड्रिगो और राफिन्या जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद विनिसियस जूनियर ने ब्राजील की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है. उन्होंने मोरक्को के खिलाफ महत्वपूर्ण बराबरी का गोल किया और अपनी तेज़ गति का उपयोग करते हुए हैती और स्कॉटलैंड के खिलाफ भी शानदार गोल दागे.