/World Cup Golden Boot Live: फाइनल में गोल्डन बूट पर मेसी की नजर, किलियन एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा?

लियोनेल मेसी एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर हैं और वे अपने संभावित आखिरी वर्ल्ड कप मैच में एक अमिट छाप छोड़ना चाहेंगे. मेसी ने अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गोल किए हैं और चार असिस्ट अपने नाम किए हैं. मेसी के लिए गोल्डन बूट जीतने का सबसे सीधा रास्ता फाइनल में स्पेन के खिलाफ हैट्रिक लगाना है, जिससे उनके 11 गोल हो जाएंगे. हालांकि, यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि स्पेन के अभेद्य डिफेंस ने फाइनल तक के सफर में केवल एक गोल खाया है. मेसी के पास दूसरा रास्ता यह है कि वे 2 गोल करें और एक असिस्ट दें. इससे गोल की संख्या बराबर हो जाएगी लेकिन बेहतर असिस्ट रिकॉर्ड के कारण मेसी विजेता बन जाएंगे.