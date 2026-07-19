/World Cup Golden Boot Live: फाइनल में गोल्डन बूट पर मेसी की नजर, किलियन एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच थोड़ी देर में शुरू होगा. खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने-सामने हैं. इस मैच में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के अलावा कई अन्य अवॉर्ड पर भी दांव पर हैं. उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा गोल्डन बूट की है. यह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. इस रेस में फ्रांस के सुपरस्टार किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी हैं.
एम्बाप्पे भले ही लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन गोल्डन बूट की दौड़ में वे अब भी मजबूती से शीर्ष पर बने हुए हैं. इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मियामी में हुए तीसरे स्थान (ब्रॉन्ज मेडल) के मुकाबले में एमबाप्पे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल किए. हालांकि, उनकी टीम यह 'गोलफेस्ट' मैच 4-6 से हार गई. इन गोलों के साथ इस टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के कुल गोलों की संख्या 10 हो गई है, जबकि उन्होंने चार असिस्ट भी किए हैं.
लियोनेल मेसी एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर हैं और वे अपने संभावित आखिरी वर्ल्ड कप मैच में एक अमिट छाप छोड़ना चाहेंगे. मेसी ने अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गोल किए हैं और चार असिस्ट अपने नाम किए हैं. मेसी के लिए गोल्डन बूट जीतने का सबसे सीधा रास्ता फाइनल में स्पेन के खिलाफ हैट्रिक लगाना है, जिससे उनके 11 गोल हो जाएंगे. हालांकि, यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि स्पेन के अभेद्य डिफेंस ने फाइनल तक के सफर में केवल एक गोल खाया है. मेसी के पास दूसरा रास्ता यह है कि वे 2 गोल करें और एक असिस्ट दें. इससे गोल की संख्या बराबर हो जाएगी लेकिन बेहतर असिस्ट रिकॉर्ड के कारण मेसी विजेता बन जाएंगे.
खास बात यह है कि अर्जेंटीना के इस दिग्गज ने फुटबॉल की दुनिया में लगभग सब कुछ जीता है, सिवाय वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर बनने के पुरस्कार के. यदि मेसी इस बार एमबाप्पे को पछाड़ देते हैं, तो वे 2002 में ब्राजील के रोनाल्डो के बाद चैंपियन टीम के पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसने गोल्डन बूट जीता हो. भले ही मेसी इस अवॉर्ड तक न पहुंच पाएं, लेकिन टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मिलने वाला 'गोल्डन बॉल' पुरस्कार (तीसरी बार) उनकी पहुंच में लग रहा है. मेसी अपने शानदार करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां वे रिकॉर्ड 8 बार बैलन डी'ओर भी जीत चुके हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ एम्बाप्पे के दो गोलों ने उन्हें 1970 में जर्मनी के महान खिलाड़ी गर्ड मुलर के बाद एक ही विश्व कप संस्करण में 10 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना दिया है. उन्होंने चार साल पहले कतर में भी गोल्डन बूट जीता था. इस बार वे उन खिलाड़ियों की विशिष्ट सूची में शामिल हो सकते हैं, जिनके तीसरे स्थान के मैच में किए गए गोलों ने उन्हें गोल्डन बूट तक पहुंचाया, जैसे 1990 में इटली के साल्वातोरे शिलैची और 2010 में जर्मनी के थॉमस मुलर.
वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद प्रदर्शन के आधार पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवॉर्ड भी प्रदान किए जाएंगे. इनमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए 'गोल्डन ग्लव' अवॉर्ड और 'बेस्ट यंग प्लेयर' अवार्ड शामिल है, जो 21 वर्ष या उससे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है.