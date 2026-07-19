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World Cup Golden Boot Live: फाइनल में गोल्डन बूट पर मेसी की नजर, किलियन एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा?

World Cup Golden Boot Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस बेहद रोमांचक हो गई है. एम्बाप्पे 10 गोल के साथ फिलहाल सबसे आगे हैं, लेकिन लियोनेल मेसी के पास फाइनल में इतिहास रचने और अपना पहला गोल्डन बूट जीतने का एक सुनहरा मौका है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:04 AM IST
World Cup Golden Boot Live: फाइनल में गोल्डन बूट पर मेसी की नजर, किलियन एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा?
Image Credit: लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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