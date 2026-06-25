Guillermo Ochoa Retires From International Football: फीफा विश्व कप 2026 में एक दिग्गज खिलाड़ी ने ऐतिहासिक जीत के साथ अपने करियर पर पूर्णविराम लगाया है. ये कोई और नहीं बल्कि मेक्सिको के अनुभवी गोलकीपर गिलेर्मो ओचोआ (Guillermo Ochoa) हैं, जिन्होंने चेकिया के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेला. वह पहले ही अंतरराष्ट्रीय और पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके थे. चेकिया (Czechia) के खिलाफ अपने आखिरी मैच में ओचोआ ने एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसने उनकी विदाई को हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया.
मेक्सिको ने इस मुकाबले में चेकिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी, लेकिन यह मैच पूरी तरह से ओचोआ की ऐतिहासिक विदाई के नाम रहा. चेकिया के खिलाफ मैच के 77वें मिनट में जैसे ही गिलेर्मो ओचोआ मैदान पर खेलने उतरे, उन्होंने इतिहास रच दिया.
ओचोआ अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में मेक्सिको की तरफ से खेलने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी (Oldest Mexican Player) बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा 40 साल 346 दिन की उम्र में किया. इस मामले में उन्होंने मेक्सिको के पूर्व दिग्गज कप्तान राफा मार्केज का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जिन्होंने साल 2018 के वर्ल्ड कप में 39 साल 139 दिन की उम्र में मेक्सिको के लिए अपना आखिरी मैच खेला था.
चेकिया के खिलाफ मैदान पर कदम रखते ही ओचोआ दुनिया के उन चुनिंदा और महानतम खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 6 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप (6 FIFA World Cups) में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया है. अब इस एलीट और जादुई क्लब में ओचोआ के साथ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम दर्ज हो गया है.
ओचोआ 2006 और 2010 वर्ल्ड कप में बतौर बैकअप गोलकीपर शामिल थे. फिर 2014, 2018 और 2022 वर्ल्ड कप में मेक्सिको के मुख्य गोलकीपर के रूप में अपनी जादुई गोलकीपिंग से पूरी दुनिया को हैरान किया था. अब 2026 यानी इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में खेलकर उन्होंने इतिहास रचा और विदाई ली.
ओचोआ ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि 2026 का होम वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा. चेकिया के खिलाफ मैच में उन्हें खेलने का मौका तब मिला जब मेक्सिको के मुख्य गोलकीपर लुइस एंजेल मालागोन अचानक चोटिल हो गए. इसके बाद ओचोआ को मैदान पर भेजा गया और उन्होंने अपनी गजब की गोलकीपिंग से इस मौके को यादगार बना दिया.
ओचोआ के लिए विदाई का यह मैदान भी बेहद भावुक करने वाला था. उनका यह आखिरी मैच मेक्सिको के ऐतिहासिक एज्टेका स्टेडियम (Azteca Stadium) में खेला गया. यह वही मैदान है, जहां साल 2004 में उन्होंने 'क्लब अमेरिका' के लिए पहली बार पेशेवर फुटबॉल खेलना शुरू किया था. यानी जिस मैदान से 22 साल पहले उनका सफर शुरू हुआ था, वहीं पर उन्होंने फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.
ओचोआ ने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'सबसे अच्छी बात यह है कि लोग आपकी कड़ी मेहनत और कोशिशों को समझते हैं. मैं हमेशा फैंस के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने और अपनी एक अमिट पहचान छोड़ने की कोशिश करता हूं. मुझे लगता है कि आज से बेहतर विदाई मेरे लिए नहीं हो सकती थी.'