टीम इंडिया नहीं तो क्या... फीफा वर्ल्ड कप में फिर भी दिखेगा 'भारत का पावर', ये 4 खिलाड़ी गोली की रफ्तार से दागेंगे गोल!

Indian-origin players in FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में भारत की भागीदारी का इंतजार अभी भी जारी है, लेकिन 2026 के टूर्नामेंट में एक खास भारतीय जुड़ाव देखने को मिलेगा. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा आयोजित यह 48 टीमों का वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा, जो प्रतियोगिता के इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा. हालांकि, एएफसी क्वालीफायर के दूसरे दौर में कतर और कुवैत के बाद ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर रहने के कारण भारत इसमें शामिल नहीं हो पाएगा और अगले चरण में आगे बढ़ने में नाकाम रहा.

फुटबॉल के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट से भारत की अनुपस्थिति काफी लंबे समय से बनी हुई है. भारत ने प्रसिद्ध रूप से 1950 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था. उसके सभी एशियाई प्रतिद्वंद्वियों ने नाम वापस ले लिया था, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अंततः टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टीम को बाहर कर लिया था. तब से भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम कभी भी फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में नजर नहीं आई है.

कौन से भारतीय मूल के खिलाड़ी बढ़ाएंगे देश का मान?

भले ही 'ब्लू टाइगर्स' उत्तरी अमेरिका की यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य देशों के लिए खेलने वाले कई खिलाड़ियों के माध्यम से भारतीय विरासत का वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से लेकर कतर और डीआर कांगो तक, भारतीय जड़ों वाले फुटबॉलरों का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण समूह इस खेल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है.

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टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारतीय मूल के खिलाड़ी

1. सरप्रीत सिंह

टूर्नामेंट के सबसे पहचाने जाने वाले भारतीय मूल के खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के मिडफील्डर सरप्रीत सिंह शामिल हैं. 27 वर्षीय सरप्रीत का जन्म वेलिंगटन में जालंधर, पंजाब के माता-पिता के घर हुआ था और उन्हें लंबे समय से न्यूजीलैंड के सबसे तकनीकी रूप से प्रतिभाशाली मिडफील्डर्स में से एक माना जाता है. 2019 में बायर्न म्यूनिख के साथ जुड़ने के बाद वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे. अब घुटने की गंभीर चोट से उबरने के बाद उनसे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है.

2. तहसीन जमशेद

वर्ल्ड कप में जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के खिलाड़ियों में से एक कतर के विंगर तहसीन मोहम्मद जमशेद हैं. 19 वर्षीय तहसीन का जन्म दोहा में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता केरल के कन्नूर से 1996 में कतर चले गए थे. उनके पिता जमशेद केरल में कालीकट विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले फुटबॉलर रह चुके हैं. तहसीन कतर स्टार्स लीग में खेलने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर बनकर पहले ही इतिहास रच चुके हैं और अब वर्ल्ड कप में उनके पास एक नया मील का पत्थर स्थापित करने का मौका है.

Tahsin Mohammed Jamshid has made history as the first player of Indian origin selected for a FIFA World Cup squad. The 19 year old winger, born in Doha to parents from Kerala, was named in Qatar's official squad for the 2026 pic.twitter.com/2kvR9QUtko — Madridista (@DalviNameet) June 4, 2026

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3. निशान वेलुपिल्लई

ऑस्ट्रेलिया की टीम में मेलबर्न विक्ट्री के विंगर निशान वेलुपिल्लई शामिल हैं, जिनकी जड़ें दक्षिण एशिया से जुड़ी हैं. 25 वर्षीय निशान की मां एंग्लो-इंडियन हैं और उनके पिता मलेशियाई मूल के तमिल हैं. उन्होंने चीन के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय पदार्पण मैच में गोल करके शानदार शुरुआत की थी. वर्ल्ड कप टीम में उनका शामिल होना उन्हें फुटबॉल के इस सबसे बड़े मंच पर प्रदर्शित होने वाले सबसे प्रमुख तमिल विरासत के फुटबॉलरों में से एक बनाता है.

"Every time I wear the #Socceroos shirt I get good nerves" - Nishan Velupillay Back in the squad for the first time in 12 months. pic.twitter.com/2qP7H3xq3o — CommBank Socceroos (@Socceroos) March 23, 2026

4. सैमुअल मुतौसामी

डीआर कांगो के मिडफील्डर सैमुअल मुतौसामी भी भारतीय वंश की विरासत को टूर्नामेंट में ले जा रहे हैं. 29 वर्षीय मुतौसामी का जन्म पेरिस में एक कांगोली मां और एक इंडो-ग्वाडेलोपियन पिता के घर हुआ था, जिनका परिवार तमिल समुदाय से ताल्लुक रखता है. वे अपनी टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं और उम्मीद है कि वे वर्ल्ड कप में डीआर कांगो के लिए रक्षात्मक मिडफील्ड में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे.