FIFA World Cup 2026: 3 देश, 48 टीमें और एक बड़ा विवाद...क्या अमेरिका से छिन जाएगी ईरान के मैचों की मेजबानी? मेक्सिको ने दिया ग्रीन सिग्ननल

FIFA World Cup 2026: 11 जून से फीफा विश्व कप 2026 का आगाज होगा, जिसमें कुल 48 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. इनमें ईरान भी शामिल है, लेकिन इस आयोजन से पहले एक बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इस विश्व कप में हिस्सा लेने जा रहे ईरान ने सुरक्षा कारणों और वीजा समस्याओं का हवाला देते हुए अमेरिका में अपने ग्रुप-स्टेज मैच खेलने से इनकार करने के संकेत दिए हैं. ईरान, फीफा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर चल रही यह सार्वजनिक खींचतान अब मेक्सिको तक पहुंच गई है.

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने इस्लामी गणराज्य के राजनयिकों के उस सुझाव पर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिसमें ईरान के मैचों को अमेरिका से हटाकर मेक्सिको में शिफ्ट करने की बात कही गई है. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर ईरान चाहे, तो जून में होने वाले उसके मैच मेक्सिको में कराए जा सकते हैं.

मेक्सिको से मिले शुभ संकेत

मेक्सिको की राष्ट्रपति शेनबाम ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा 'वे फीफा के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह संभव है, क्योंकि मैच अमेरिका में होने थे. अब देखा जा रहा है कि क्या इन्हें मेक्सिको में कराया जा सकता है. सही समय आने पर हम जानकारी देंगे. मेक्सिको के दुनिया के सभी देशों से संबंध हैं. अब फैसला फीफा को करना है.'

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मेक्सिको सिटी में ईरानी राजदूत और दूतावास ने कहा कि वे फीफा के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि ईरान के तीन ग्रुप-स्टेज मैचों को अमेरिका से मेक्सिको शिफ्ट किया जा सके. ईरान की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने पिछले हफ्ते सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ईरानी टीम के टूर्नामेंट में आने पर सवाल उठाए थे.

फीफा का रुख क्या है?

उधर फीफा ने साफ किया है कि वह तीन महीने पहले घोषित मैच शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव फिलहाल योजना में नहीं है. फीफा के प्रवक्ता ने कहा 'हम दिसंबर 2025 में घोषित किए गए मैच शेड्यूल के अनुसार ही टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी सदस्य देशों के संपर्क में हैं.'

आखिर क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद ईरान की फुटबॉल टीम के 2026 वर्ल्ड कप मैचों की जगह (venue) को लेकर है. ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ईरानी टीम के वहां आने पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका सुरक्षा नहीं दे सकता, तो वह वहां मैच नहीं खेलेगा. अब ईरान फीफा (FIFA) पर दबाव बना रहा है कि उसके तीनों शुरुआती मैच अमेरिका से हटाकर मेक्सिको शिफ्ट कर दिए जाएं, क्योंकि मेक्सिको के साथ उसके संबंध बेहतर हैं. हालांकि, फीफा और न्यूजीलैंड (ईरान की विपक्षी टीम) का कहना है कि इतने कम समय में मैचों को दूसरे देश ले जाना संभव नहीं है.

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पिछले कई महीनों से जारी है. तब और बढ़ गया जब फरवरी 2026 में ईरान पर हुई बमबारी में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. इसके बाद से ईरान के फुटबॉल महासंघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब ट्रंप खुद सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, तो वे अपनी टीम को अमेरिका नहीं भेजेंगे. ईरान के राजदूत अबोलफजल पसंदीदेह ने कहा 'हम मेक्सिको के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए सबसे अच्छी स्थिति यही होगी कि हमारे मैच मेक्सिको में आयोजित हों.' ईरान का दावा है कि अमेरिका वीजा देने में भी सहयोग नहीं कर रहा है.

अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा कर रहे मेजबानी

अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. शेड्यूल के अनुसार, ईरान टीम को ग्रुप स्टेज में 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में मैच खेलना है. फिर 21 जून को बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला तय है. इसके बाद 26 जून को अमेरिका के सिएटल में मिस्र के खिलाफ मैच तय है. ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ईरान की टीम आती है या नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीम की सुरक्षा खतरे में हो सकती है.

7 बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुकी है ईरान की टीम

ईरान में फुटबॉल बेहद लोकप्रिय है. 9 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला यह देश अब तक 7 बार पुरुष वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुका है और पिछले चार संस्करणों में लगातार क्वालीफाई किया है. फिलहाल फीफा रैंकिंग में ईरान 20वें स्थान पर है और एशिया में जापान के बाद दूसरे नंबर पर है.

किसने क्या कहा?

न्यूजीलैंड फुटबॉल संघ के मुख्य कार्यकारी एंड्रयू प्रैगनेल ने कहा कि मैचों को किसी दूसरे देश में शिफ्ट करना संभव नहीं लगता. उन्होंने कहा कि हजारों टिकट बिक चुके हैं और फैंस पहले ही अमेरिका के लिए यात्रा की योजना बना चुके हैं. उन्होंने कहा 'शेड्यूल बदलने से और समस्याएं खड़ी होंगी. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा', जबकि बेल्जियम फुटबॉल संघ ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. इस पूरे मामले में ईरान के खेल मंत्री अहमद दुन्यामाली ने पहले कहा था कि हालात के चलते मैच खेलना संभव नहीं है. हालांकि बाद में टीम ने इंस्टाग्राम पर कहा कि कोई भी उसे टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकता. उधर फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने हाल ही में कहा था कि उन्हें ट्रंप से आश्वासन मिला है कि ईरान की टीम टूर्नामेंट में भाग ले सकती है.

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