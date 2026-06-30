/VIDEO: हार के बाद कोच और खिलाड़ियों ने झुकाया सिर....रोते हुए फैंस ने अपनी जांबाज टीम को दिया स्टैंडिंग ओवेशन

Japan vs Brazil FIFA World Cup 2026: फुटबॉल का खेल कभी-कभी सिर्फ हार और जीत के आंकड़ों से कहीं बड़ा हो जाता है. फीफा विश्व कप में सोमवार रात ह्यूस्टन स्टेडियम में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला. जब 5 बार की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ 2-1 से मिली शिकस्त के बाद ग्यारह जापानी सूरमाओं के घुटने मैदान पर टिक गए और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला. जीत की दहलीज पर खड़े होकर इतिहास रचने से चूक जाने का दर्द कितना गहरा होता है, यह तस्वीर बताने के लिए काफी थी.
मैदान के बाद अपने समर्थकों से माफी मांगते हुए जापान टीम के कोच और खिलाड़ियों ने अपने प्रशंसकों के सामने कतार में खड़े होकर सिर झुकाया (Bow किया), तो मानो वक्त ठहर सा गया. मैदान पर भले ही जापान की टीम हार गई थी, लेकिन उसने मैच के बाद सिर झुकाकर माफी के साथ ली विदाई से दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का दिल हमेशा-हमेशा के लिए जीत लिया.
फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में रविवार को फुटबॉल इतिहास का सबसे रोमांचक और भावुक कर देने वाला मुकाबला खेला गया. पांच बार की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंची जापानी टीम (Samurai Blue) का सफर आखिरी मिनटों में आए एक नाटकीय गोल से समाप्त हो गया. ब्राजील ने यह मुकाबला 2-1 से जीतकर राउंड ऑफ 16 में एंट्री की.
मैच की बात करें तो जापान की फुटबॉल टीम ने ब्राजील के खिलाफ अंतिम-32 मैच में गजब का चक्रव्यूह रचा था. जापान ने शुरुआत से ही मिडफील्ड में इतने खिलाड़ी भर दिए कि ब्राजील की टीम के पसीने छूट गए. ऐसा लग रहा था कि जापान की रणनीति कामयाब रहेगी और वह फीफा विश्व कप के नॉकआउट का पहला उलटफेर कर देगा, लेकिन मैच के दूसरे हाफ के आखिरी मिनटों में बाजी पलट गई.
दरअसल, मैच की शुरुआत किसी सपने जैसी थी. रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर जैसे सितारों से सजी कार्लो एंसेलोटी की ब्राजीलियाई टीम के खिलाफ जापान ने पहले हाफ में आक्रामक शुरुआत की. काइशू सानो (Kaishu Sano) ने एक बेहतरीन गोल दागकर जापान को 1-0 की शानदार बढ़त दिला दी. पहले हाफ तक जापान ने इस बढ़त को बरकरार रखा और ब्राजील को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था.
दूसरे हाफ में 5 बार की चैंपियन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. अनुभवी मिडफील्डर कासेमिरो (Casemiro) ने एक शानदार हेडर के जरिए गोल दागकर ब्राजील को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया. इसके बाद जापान ने अपने बेहतरीन और अनुशासित डिफेंस के दम पर ब्राजील को अंत तक रोके रखा.
जब ऐसा लग रहा था कि मैच अब एक्स्ट्रा टाइम में खिंचेगा, तभी ब्राजील ने विजयी गोल खोज निकाला. युवा फॉरवर्ड रायन ने जापान से गेंद छीनकर ब्रूनो गिमारेस की ओर खिसका दी, जिन्होंने इसे सीधे जापान के बॉक्स में, तीन जापानी डिफेंडरों के बीच खड़े गेब्रिएल मार्टिनेली को सौंप दी. मार्टिनेली ने गेंद संभाली, पलटे और उसे सुजुकी के पार गोल में भेजकर 2-1 से ब्राजील की जीत तय कर दी. इस तरह करोड़ों जापानी दिल तोड़ते हुए ब्राजील ने अंतिम-16 में रोमांचक एंट्री ली.
मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैदान पर जापानी खिलाड़ी रोते हुए नजर आए, क्योंकि वे विश्व कप इतिहास की अपनी पहली नॉकआउट जीत दर्ज करने के बेहद करीब आकर चूक गए थे. ऐसे टूटे हुए माहौल में कोच हाजिमे मोरियासु ने मैदान के बीचों-बीच सभी खिलाड़ियों को एक 'हडल' (घेरे) में इकट्ठा किया और एक बेहद भावुक स्पीच दी. इसके बाद मोरियासु पूरी टीम को लेकर उन जापानी फैंस के स्टैंड्स की तरफ बढ़े, जो इतनी दूर अपनी टीम का हौसला बढ़ाने आए थे.
कोच ने बेहद भावुक होकर फैंस के सामने अपना सिर झुकाया और उनके पीछे खड़े हर एक खिलाड़ी ने अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए फैंस का आभार जताया. जापानी समर्थकों ने भी रोते हुए अपनी टीम के इस जुझारू प्रदर्शन के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं. भले ही जापान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया हो, लेकिन उसके इस खेल और शालीनता ने साबित कर दिया कि वह मैदान पर सिर्फ मैच खेलने नहीं, बल्कि दुनिया का दिल जीतने आता है.