/FIFA World Cup 2026: एमबाप्पे ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले यूरोप के पहले फुटबॉलर

किलियन एम्बाप्पे के धमाकेदार गोल के दम पर फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मोरक्को को एकतरफा मुकाबले में 2-0 से हराया. इस हार के साथ ही मोरक्को का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सफर समाप्त हो गया है. फ्रांस के लिए इस मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेल ने 1-1 गोल किया.
किलियन एम्बाप्पे ने मोरक्को के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 1 गोल करते ही इतिहास रच दिया है. किलियन एम्बाप्पे अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले यूरोप के पहले और दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं. किलियन एम्बाप्पे ने अभी तक फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 20 गोल किए हैं. किलियन एम्बाप्पे यूरोप के पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 20 गोल किए हैं.
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी के नाम पर दर्ज है. लियोनल मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा 21 गोल किए हैं. फीफा वर्ल्ड कप हर चार साल में होने वाले फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे ने अभी तक सबसे ज्यादा 8-8 गोल दागे हैं. इस रेस में नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ दूसरे नंबर पर हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑल-टाइम टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में मिरोस्लाव क्लोज को पीछे छोड़ दिया था. इसी के साथ ही जर्मन खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज का 12 साल का दबदबा खत्म हो गया था. सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर-फाइनल के विजेता से होगा, जो 10 जुलाई को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेला जाएगा.
1. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 21 गोल
2. किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 20 गोल
3. मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी) - 16 गोल
4. रोनाल्डो लुइस नाजारियो डी लीमा (ब्राजील) - 15 गोल
5. हैरी केन (इंग्लैंड) - 14 गोल
6. गर्ड मुलर (वेस्ट जर्मनी) - 14 गोल
1. किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल
2. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
3. एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल
4. हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
5. उस्मान डेंबेले (फ्रांस) - 5 गोल