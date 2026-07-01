/FIFA World CUP 2026: एमबाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले यूरोपियन बने

FIFA World CUP 2026: किलियन एम्बाप्पे के धमाकेदार दो गोल की मदद से फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मैच में शानदार खेल दिखाते हुए स्वीडन को 3-0 से हरा दिया और राउंड ऑफ-16 स्टेज में एंट्री कर ली है. किलियन एम्बाप्पे ने माइकल ओलिस के पास पर गोलकर पहले हाफ में अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई. दूसरे हाफ में भी ऐसा ही हुआ और माइकल ओलिस ने टूर्नामेंट में अपना पांचवां असिस्ट दर्ज किया. हाफ-टाइम से पहले और बाद में कप्तान किलियन एम्बाप्पे के इन दो गोल के बीच ब्रेडली बार्कोला ने भी एक गोल किया, जिससे डिडिएर डेसचैम्प्स की टीम ने बाकी टीमों को याद दिलाया कि वे क्यों खिताब के प्रबल दावेदार हैं.
किलियन एम्बाप्पे के नाम अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 18 गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. किलियन एम्बाप्पे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले यूरोपियन बन गए हैं. किलियन एम्बाप्पे ने इस मामले में जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर मिरोस्लाव क्लोज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मिरोस्लाव क्लोज ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 17 गोल किए थे. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जर्मनी के ही महान फुटबॉलर गर्ड मुलर का नाम आता है. गर्ड मुलर ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 14 गोल किए थे. इस दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी के नाम पर दर्ज है. लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 19 गोल किए हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किलियन एम्बाप्पे के गोल की संख्या अब बढ़कर 6 हो गई. किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनल मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. लियोनल मेसी ने भी अभी तक फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 6 गोल दागे हैं. किलियन एम्बाप्पे ने ग्रुप स्टेज के दौरान सेनेगल और इराक के खिलाफ दो-दो गोल किए थे. किलियन एम्बाप्पे ने इसके बाद स्वीडन के खिलाफ राउंड ऑफ-32 मैच में 2 गोल और दागे. इसी के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किलियन एम्बाप्पे के गोल की संख्या अब बढ़कर 6 हो गई है.
किलियन एम्बाप्पे ने साल 2018 में अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप में चार गोल किए थे. किलियन एम्बाप्पे उस दौरान 1958 में पेले के बाद फाइनल में गोल करने वाले पहले टीनएजर भी बने थे. किलियन एम्बाप्पे ने साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में कुल 9 गोल किए थे, जिसमें अर्जेंटीना के खिलाफ खिताबी मुकाबले में लगाई गई हैट्रिक भी शामिल थी. रियल मैड्रिड के इस फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे के नाम अब FIFA वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मैचों में 10 गोल हो गए हैं. किलियन एम्बाप्पे ने ब्राजील के लियोनिडास और रोनाल्डो नाजारियो को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम आठ-आठ गोल थे.
1. किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 10 गोल
2. लियोनिडास (ब्राजील) - 8 गोल
3. रोनाल्डो (ब्राजील) - 8 गोल
4. जस्ट फॉनटेन (फ्रांस) - 7 गोल
5. वावा (ब्राजील) -7 गोल
6. ओल्डरिच नेजेडली (चेकिया) - 7 गोल
7. पेले (ब्राजील) - 7 गोल
1. लियोनल मेसी (अर्जेंटीना) - 6 गोल
2. किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 6 गोल
किलियन एम्बाप्पे ने मिरोस्लाव क्लोज को पीछे छोड़ा और अब वह संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने से सिर्फ 1 गोल दूर हैं. इस वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी और किलियन एमबाप्पे दोनों ने मिरोस्लाव क्लोज का ऑल-टाइम फीफा वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
1. लियोनल मेसी (अर्जेंटीना) - 19 गोल
2. किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 18 गोल
3. मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी) - 16 गोल
4. रोनाल्डो (ब्राजील) - 15 गोल
18 मैच
18 गोल
5 असिस्ट