एम्बाप्पे का धमाका, फाइनल से पहले मेसी को दिया तगड़ा झटका, बदल गया गोल्डन बूट का पूरा समीकरण

Golden Boot Race FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट जीतने की रेस में एक बार फिर फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे सबसे आगे निकल चुके हैं. तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भले ही इंग्लैंड ने फ्रांस को 5-3 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया, लेकिन इस मैच के नतीजे से सबसे बड़ा झटका मेसी के करोड़ों फैंस को लगा है. टूर्नामेंट में 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ एम्बाप्पे गोल्डन बूट जीतने के फेवरेट बन गए हैं. 27 साल के खिलाड़ी ने 2022 विश्व कप में भी ये खिताब अपने नाम किया था.