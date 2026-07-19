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एम्बाप्पे का धमाका, फाइनल से पहले मेसी को दिया तगड़ा झटका, बदल गया गोल्डन बूट का पूरा समीकरण

Golden Boot Race FIFA World Cup: तीसरे स्थान के लिए हुए बेहद रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया. इस मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल दागे और अब वो गोल्डन बूट की रेस में लियोनेल मेसी से आगे निकल चुके हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 19, 2026, 04:45 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:45 AM IST
एम्बाप्पे का धमाका, फाइनल से पहले मेसी को दिया तगड़ा झटका, बदल गया गोल्डन बूट का पूरा समीकरण
Image Credit: गोल्डन बूट की रेस में मेसी से आगे निकले एम्बाप्पे (AP Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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