एम्बाप्पे का धमाका, फाइनल से पहले मेसी को दिया तगड़ा झटका, बदल गया गोल्डन बूट का पूरा समीकरण

Golden Boot Race FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट जीतने की रेस में एक बार फिर फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे सबसे आगे निकल चुके हैं. तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भले ही इंग्लैंड ने फ्रांस को 5-3 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया, लेकिन इस मैच के नतीजे से सबसे बड़ा झटका मेसी के करोड़ों फैंस को लगा है. टूर्नामेंट में 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ एम्बाप्पे गोल्डन बूट जीतने के फेवरेट बन गए हैं. 27 साल के खिलाड़ी ने 2022 विश्व कप में भी ये खिताब अपने नाम किया था.
इंग्लैंड बनाम फ्रांस मैच में गोलों की बरसात हुई. मियामी में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड टीम ने पहले हाफ में ही 4 गोल दाग दिए. दूसरे हाफ में फ्रांस ने भी दम दिखाया और 3 गोल दागे, जिसमें से 2 गोल एम्बाप्पे ने किया. आखिरी मिनटों में इंग्लैंड ने एक और गोल दागकर स्कोर 5-3 कर दिया.
25 वर्षीय इंग्लिश खिलाड़ी बुकायो साका ने धमाका करते हुए हैट्रिक लगाई. 90+5 मिनट में डेंबेले ने शानदार गोल कर फ्रांस की वापसी तो कराई, लेकिन इंग्लैंड के स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम ने आखिरी सिटी बजने से ठीक पहले एक गोल दागा और इंग्लैंड ने 6-4 से बेहद रोमांचक मुकाबला जीत लिया.
गोल्डन बूट की रेस में अब अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी थोड़े पिछड़ गए हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल और 4 असिस्ट किए हैं. एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए उन्हें स्पेन के खिलाफ फाइनल में हैट्रिक लगानी होगी, जो आसान नहीं होने वाला. हालांकि, अगर ऐसा होता है तो अर्जेंटीना निश्चित तौर पर लगातार दूसरी बार चैंपियन भी बन जाएगी और मेसी गोल्डन बूट भी जीत जाएंगे, एक ऐसा खिताब जो उन्होंने अपने वर्ल्ड कप कर करियर में कभी नहीं जीता है.
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 10 गोल, 4 असिस्ट
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल, 4 असिस्ट
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल (अब नहीं खेलेंगे एक भी मैच)
जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोलवर्ल्ड कप में एम्बाप्पे के नाम 22 गोल
किलियन एम्बाप्पे सिर्फ गोल्डन बूट की रेस में मेसी से आगे नहीं निकले हैं, बल्कि एक ऐसा अद्भुत कारनामा कर दिया है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा. 27 साल के खिलाड़ी ने अपने वर्ल्ड कप करियर का 22वां गोल दाग दिया. वो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल दागने के मामले में भी मेसी को पछाड़ दिया है. अपना छठा विश्व कप खेल रहे मेसी ने अब तक कुल 21 गोल दागे हैं.