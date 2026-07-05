FIFA World Cup 2026: एम्बाप्पे ने 24 घंटे में मेसी को फिर पछाड़ा, गोल्डन बूट की रेस में निकले आगे, ये हैं 5 दावेदार

फ्रांस के लिए पैराग्वे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 का यह मैच काफी शारीरिक और तनावपूर्ण रहा. पहला हाफ गोलरहित रहने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर काफी गर्मी देखी गई. पैराग्वे की टीम जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर यहां तक पहुंची थी. वह पूरी तरह डिफेंडिंग मोड में थी और 2022 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम को कोई रास्ता नहीं दे रही थी. हालांकि, पेनल्टी एरिया में एक फाउल के बाद फ्रांस को पेनल्टी मिली. इसे किलियन एम्बाप्पे ने गोलकीपर को छकाते हुए आसानी से गोल में बदल दिया. यही गोल अंत में निर्णायक साबित हुआ और फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. वहां अब उनका सामना मोरक्को से होगा.