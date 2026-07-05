FIFA World Cup 2026: एम्बाप्पे ने 24 घंटे में मेसी को फिर पछाड़ा, गोल्डन बूट की रेस में निकले आगे, ये हैं 5 दावेदार

FIFA World Cup 2026, Golden Boot: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के गोल्डन बूट रैंकिंग में फ्रांसीसी कप्तान किलियन एम्बाप्पे एक बार फिर लियोनेल मेसी को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गए हैं. एम्बाप्पे ने पराग्वे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 के कड़े मुकाबले में अपनी टीम के लिए एकमात्र और निर्णायक गोल किया. उनका यह गोल पेनल्टी स्पॉट से आया. यह इस पूरे टूर्नामेंट में फ्रांस को मिली पहली पेनल्टी थी.
इस वर्ल्ड कप में अपने सातवें गोल के साथ एम्बाप्पे दुनिया के ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक से अधिक वर्ल्ड कप में सात या उससे अधिक गोल किए हैं. दिलचस्प बात यह है कि मेसी ने एम्बाप्पे से महज 24 घंटे पहले ही यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
टूर्नामेंट में गोल्डन बूट की दौड़ बेहद दिलचस्प बनी हुई है. जहां मेस्सी और एम्बाप्पे 7-7 गोल के साथ सबसे आगे चल रहे हैं. हालांकि, एम्बाप्पे ने इस संस्करण में दो असिस्ट भी किए हैं. इससे वह मेसी से आगे हैं. मेसी के नाम कोई असिस्ट नहीं है. इससे वह दूसरे स्थान पर फिसल गए हैं.
1. किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) – 7 गोल
2. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) – 7 गोल
3. एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) – 5 गोल
4. हैरी केन (इंग्लैंड) – 5 गोल
5. ओसमान डेम्बेले (फ्रांस) – 4 गोल
पराग्वे के खिलाफ मिली जीत के बाद एम्बाप्पे अब वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में मेसी की बराबरी करने से केवल एक गोल दूर हैं. एम्बाप्पे ने अपने वर्ल्ड कप करियर का 19वां गोल किया. मेसी 20 गोलों के साथ शीर्ष पर काबिज हैं.
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) – 20 गोल
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) – 19 गोल
मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी) – 16 गोल
रोनाल्डो (ब्राजील) – 15 गोल
गर्ड मुलर (जर्मनी) – 14 गोल
फ्रांस के लिए पैराग्वे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 का यह मैच काफी शारीरिक और तनावपूर्ण रहा. पहला हाफ गोलरहित रहने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर काफी गर्मी देखी गई. पैराग्वे की टीम जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर यहां तक पहुंची थी. वह पूरी तरह डिफेंडिंग मोड में थी और 2022 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम को कोई रास्ता नहीं दे रही थी. हालांकि, पेनल्टी एरिया में एक फाउल के बाद फ्रांस को पेनल्टी मिली. इसे किलियन एम्बाप्पे ने गोलकीपर को छकाते हुए आसानी से गोल में बदल दिया. यही गोल अंत में निर्णायक साबित हुआ और फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. वहां अब उनका सामना मोरक्को से होगा.