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FIFA World Cup 2026: एम्बाप्पे ने 24 घंटे में मेसी को फिर पछाड़ा, गोल्डन बूट की रेस में निकले आगे, ये हैं 5 दावेदार

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस बेहद रोमांचक हो गई है. किलियन एम्बाप्पे ने पराग्वे के खिलाफ निर्णायक गोल कर लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है. इस रेस में एर्लिंग हालैंड और हैरी केन जैसे खिलाड़ी भी हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 05, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:50 AM IST
FIFA World Cup 2026: एम्बाप्पे ने 24 घंटे में मेसी को फिर पछाड़ा, गोल्डन बूट की रेस में निकले आगे, ये हैं 5 दावेदार
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट रेस. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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