मेसी ने रचा इतिहास, 2 FIFA वर्ल्ड कप एडिशन में किए 7-7 गोल, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर

FIFA WORLD CUP 2026: लियोनेल मेसी के गोल की मदद से डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है. अर्जेंटीना ने मियामी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के कड़े मैच में केप वर्दे को 3-2 से हरा दिया. इसी के साथ ही पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में खेल रही टीम केप वर्दे का दिल टूट गया. केप वर्दे की टीम अर्जेंटीना से राउंड ऑफ 32 में हारकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है.
मियामी में केप वर्दे के खिलाफ अर्जेंटीना के राउंड ऑफ 32 मैच के दौरान, लियोनेल मेसी ने लगातार आठ वर्ल्ड कप मैचों में गोल करके टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम फिर से दर्ज कराया. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 29वें मिनट में गोल करके मौजूदा चैंपियन को 1-0 की बढ़त दिलाई और अपने उस शानदार सिलसिले को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने लगातार आठ वर्ल्ड कप मैचों में गोल किए हैं.
इस गोल के साथ लियोनेल मेसी के कुल वर्ल्ड कप गोल्स की संख्या 20 हो गई, जिससे टूर्नामेंट के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में टॉप पर उनकी जगह और पक्की हो गई. केप वर्दे के खिलाफ एक गोल के साथ मेसी दो अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 7-7 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर भी बन गए हैं. कतर में अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप 2022 की खिताबी जीत के दौरान 7 गोल करने के बाद, 39 साल के मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में भी उतने ही गोल कर लिए हैं.
लियोनेल मेसी एक बार फिर 'गोल्डन बूट' के बड़े दावेदारों में से एक बनकर उभरे हैं. लियोनेल मेसी इस नॉकआउट मैच से पहले छह गोल के साथ फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे के बराबर स्कोरिंग चार्ट में सबसे ऊपर थे. केप वर्दे के खिलाफ उनके एक गोल ने उन्हें अब किलियन एम्बाप्पे से आगे कर दिया है. लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में 30 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. अब उनके नाम फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने (30) और सबसे ज्यादा गोल करने (20) का रिकॉर्ड भी है.
राउंड ऑफ 32 के कड़े मैच में केप वर्दे के बेहतरीन खेल को देखकर अर्जेंटीना पर उलटफेर का खतरा मंडरा रहा था. मैच का नतीजा निकालने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय लिया गया. मैच के 111वें मिनट में कॉर्नर पर मिले मौके पर मेसी ने गोल करने का प्रयास किया, लेकिन केप वर्दे के डिने बोर्गस बचाव करने की कोशिश में अपना ही गोल कर बैठे. केप वर्दे ने इसके बाद गोल करने के दो और प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी. मैच की आखिरी सीटी बजने के साथ ही केप वर्दे के खिलाड़ी भावुक भी नजर आए.