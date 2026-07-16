Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: फाइनल में पहुंचने के बाद अचानक फूटा मेसी का गुस्सा? शब्दों के तीर से चुन-चुनकर लिया बदला

अर्जेंटीना टीम की इस कामयाबी के बाद उसके कप्तान लियोनल मेसी ने अपने और अपनी टीम के आलोचकों को आड़े हाथों लिया है. लियोनेल मेसी ने अपने शब्दों के तीर से चुन-चुनकर आलोचकों को सुनाया है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 16, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:03 PM IST
FIFA 2026: फाइनल में पहुंचने के बाद अचानक फूटा मेसी का गुस्सा? शब्दों के तीर से चुन-चुनकर लिया बदला
Image Credit: Photo Credit (Reuters)

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Netflix, Amazon की मनमानी खत्म: न्यूयॉर्क का नया नियम, एक क्लिक में कैंसल होगा सब...
Netflix Amazon subscription cancel43 min ago
2
FIFA World Cup 202651 min ago
3
Monsoon session1 hr ago
4
UPI1 hr ago
5
dehradun news1 hr ago