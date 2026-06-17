FIFA World Cup 2026: केन्सास सिटी में अल्जीरिया के खिलाफ अर्जेंटीना के लिए हैट्रिक लगाने के बाद लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बराबर कर लिया. 37 साल के लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए शानदार खेल दिखाते हुए अपनी टीम को 3-0 की बढ़त दिलाई और अब उनके करियर में वर्ल्ड कप गोल की संख्या 16 हो गई है.
लियोनेल मेसी अब जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर मिरोस्लाव क्लोस के साथ संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. मिरोस्लाव क्लोस ने 2002 से लेकर 2014 के बीच में चार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए थे.
बता दें कि यह वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी की पहली हैट्रिक थी और इसके साथ ही उन्होंने अपने पांचवें वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने का कारनामा किया है और ऐसा करने वाले वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ संयुक्त रूप से केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.
लियोनेल मेसी ने सबसे पहले एक जबरदस्त शॉट मारकर मैच का पहला गोल किया. लुका जिदान अपनी उंगलियों से भी उस शॉट को रोक नहीं पाए. दूसरा गोल तब हुआ जब एलेक्सिस मैक एलिस्टर का शॉट जिदान के हाथों से छूट गया और लियोनेल मेसी ने तुरंत रिबाउंड पर गोल कर दिया.वहीं, तीसरा गोल लियोनेल मेसी का सिग्नेचर गोल था. निको गोंजालेज ने पेनल्टी एरिया के किनारे पर खड़े इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को गेंद पास की. लियोनेल मेसी ने एक टच में गेंद को अपने बाएं पैर के बाहरी हिस्से पर लिया और पेनल्टी एरिया के बाहर से जोरदार शॉट मारकर गेंद को गोल के निचले बाएं कोने में पहुंचा दिया, जिससे अल्जीरियाई टीम की हार पक्की हो गई. 79वें मिनट में लियोनेल मेसी को मैदान से बाहर बुलाया गया और दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया.
-मिरोस्लाव क्लोस (जर्मनी)/लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 16 गोल
-रोनाल्डो (ब्राजील) - 15 गोल
-गेर्ड मुलर (जर्मनी)/किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) - 14 गोल
मिरोस्लाव क्लोस ने 2002 और 2006 में 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए थे. लियोनल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बनने के वर्ल्ड रिकॉर्ड से केवल 1 गोल ही दूर हैं. ऐसे में लियोनल मेसी के 17 गोल हो जाएंगे और वह मिरोस्लाव क्लोस के फीफा वर्ल्ड कप में अब तक किए गए कुल 16 गोल का वर्ल्ड कप तोड़ देंगे.
मेसी का फीफा वर्ल्ड कप का सफर 2006 में शुरू हुआ और अब तक वह सबसे ज्यादा 27 मैच खेल चुके हैं. मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 16 गोल कर चुके हैं. रोसारियो में 1987 में एक फुटबॉल प्रेमी परिवार में जन्मे मेसी ने पहली बार घर के आंगन में अपने भाइयों के साथ जब फुटबॉल खेला तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार होगा.