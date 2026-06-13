FIFA वर्ल्ड कप 2026: टोरंटो में कनाडा ने बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ कराया, जिसमें सुपर-सब काइल लारिन ने 78वें मिनट में गोल किया. चोटिल कप्तान अल्फोंसो डेविस के बिना भी टीम ने मैच के ज्यादातर समय दबदबा बनाए रखा और इस ड्रॉ से ग्रुप B के अपने पहले मैच में अपनी स्थिति मजबूत रखी.
कनाडा की टीम ज्यादातर समय ऐसी लग रही थी, जैसे वह किसी बंद दरवाजे को भारी चीज से तोड़कर खोलने की कोशिश कर रही हो. कनाडा को कई मौके मिले, लेकिन बोस्निया और हर्जेगोविना की टीम टस से मस नहीं हुई. फिर बेंच से काइल लारिन मैदान पर आए, उन्होंने विरोधी टीम के डिफेंस में एक कमजोर जगह ढूंढी और तेजी से उसे भेदते हुए गोल कर दिया.
कनाडा के स्ट्राइकर 76वें मिनट में मैदान पर आए और अपनी टीम को बचाने में उन्हें तीन मिनट से भी कम समय लगा. उन्होंने एक अहम बराबरी का गोल किया, जिससे शुक्रवार को ग्रुप B के अपने पहले मैच में FIFA वर्ल्ड कप की सह-मेजबान टीम ने वापसी करते हुए 1-1 से ड्रॉ खेला. मैच के ज्यादातर हिस्से में दबदबा बनाए रखने के बाद कनाडा को कम से कम इतना तो मिलना ही था, हालांकि बोस्निया की टीम टोरंटो से यह सोचकर लौटी कि वे एक यादगार जीत के कितने करीब पहुंच गए थे.
कनाडा ने अच्छी शुरुआत की और घरेलू दर्शकों के जोश का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखे. लेकिन शुरुआती जोश तब ठंडा पड़ गया, जब बोस्निया ने सबको याद दिलाया कि वर्ल्ड कप सिर्फ अच्छे माहौल या जोश से नहीं जीते जाते. मेहमान टीम ने 21वें मिनट में कॉर्नर से गोल किया. इवान बेसिक ने बॉक्स में एक बेहतरीन बॉल डाली, जिसे सेड कोलासिनाक ने गोल की तरफ फ्लिक किया और जोवो लुकिच ने सबसे तेजी से रिएक्ट करते हुए पास से गोल कर दिया. यह उनके करियर का पहला इंटरनेशनल गोल था.