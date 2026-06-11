/48 टीमें, 104 मैच, 3 मेजबान देश... आज शुरू होगा फुटबॉल का कार्निवल, वर्ल्ड कप में आखिरी बार मेसी-रोनाल्डो-नेमार

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज से होगा और यह महाकुंभ 19 जुलाई चलेगा. इस बार रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 39 दिनों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस एडिशन की मेजबानी संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको करेंगे. फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस एडिशन में अर्जेंटीना की टीम डिफेंडिंग चैम्पियन की हैसियत से उतरेगी. अर्जेंटीना ने साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का उद्धाटन मैच मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच 12 जून 2026 (भारतीय समयानुसार) को सुबह 1:30 बजे से खेला जाएगा.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत मैक्सिको के मैक्सिको सिटी स्टेडियम में होगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के मैच अमेरिका के 11 फुटबॉल स्टेडियमों, मैक्सिको के 3 फुटबॉल स्टेडियमों और कनाडा के 2 फुटबॉल स्टेडियमों में खेले जाएंगे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जैसे दिग्गजों का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 72 लीग मैच होंगे. लीग स्टेज के मैच 12 जून से 27 जून (भारतीय समयानुसार) तक खेले जाएंगे.
ग्रुप स्टेज 28 जून को खत्म होगा और 29 जून से 4 जुलाई तक 'राउंड ऑफ 32' खेला जाएगा. इसके बाद 4 से 8 जुलाई के बीच 'राउंड ऑफ 16' होगा, जबकि क्वार्टर फाइनल 10 जुलाई से 12 जुलाई तक खेले जाएंगे. दो सेमीफाइनल मैच अर्लिंग्टन और अटलांटा में 15 और 16 जुलाई को होंगे. तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ 19 जुलाई को मियामी में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित होगा.
गुरुवार का मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच सिर्फ पांचवां मुकाबला होगा. मेक्सिको ने दो बार जीत हासिल की है और साउथ अफ्रीका ने एक बार, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है. इनकी पिछली भिड़ंत 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में हुई थी, जिसमें सिफिवे तशाबालाला के शानदार शुरुआती गोल की बराबरी राफेल मार्केज ने की थी. जोहानिसबर्ग में 84,490 दर्शकों के सामने यह मैच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ था.
मेक्सिको: W-W-W-D-D
साउथ अफ्रीका: D-D-L-D-L
राउल रंगेल, जीसस गैलार्डो, जोहान वास्केज, सीजर मोंटेस, इजराइल रेयेस, ब्रायन गुटिरेज, एरिक लीरा, अल्वारो फिडाल्गो, जूलियन क्विनोन्स, रॉबर्टो अल्वाराडो, राउल जिमेनेज.
रॉनवेन विलियम्स, खुलिसो मुदाउ, इमे ओकोन, मबेकेजेली मबोकाजी, ऑब्रे मोडिबा, तेबोहो मोकोएना, स्फेफेलो सिथोले, थेलेंटे मबाथा, त्शेपांग मोरेमी, लाइल फोस्टर, ओसविन अपोलिस.