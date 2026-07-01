FIFA WORLD CUP 2026: मेक्सिको का 'प्रचंड प्रहार', प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, इक्वाडोर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर

FIFA World CUP 2026: मेक्सिको ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मैच में शानदार खेल दिखाते हुए इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और राउंड ऑफ-16 स्टेज (प्री-क्वार्टर फाइनल) में एंट्री कर ली है. जूलियन क्विनेस ने मंगलवार को एक गोल और एक असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जिससे मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई.
जूलियन क्विनेस ने 22वें मिनट में एक शानदार ब्रेकअवे गोल करके मेक्सिको को बढ़त दिलाई. जूलियन क्विनेस ने इसके ठीक 10 मिनट बाद, राउल जिमेनेज को मेक्सिको के लिए दूसरा गोल करवाने में मदद की, जिससे घरेलू दर्शकों में जश्न का माहौल बन गया. 1986 के बाद से FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट में मेक्सिको की यह पहली जीत है. अब यह नॉर्थ अमेरिकन टीम राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी.
मेक्सिको का इस जीत के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट-स्टेज की जीत का 40 साल का इंतजार खत्म हो गया. साल 1986 के बाद यह मेक्सिको की पहली नॉकआउट जीत थी. इस जीत ने फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में मेक्सिको के लगातार आठ बार हार के सिलसिले को भी तोड़ा है. भारी बारिश और बिजली कड़कने के कारण मैच में एक घंटे की देरी हुई, लेकिन मेक्सिको ने अपना मजबूत डिफेंस रिकॉर्ड बनाए रखते हुए बिना हारे आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा.
मेक्सिको ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली थी और हाफटाइम से पहले ही बढ़त हासिल कर ली. जूलियन क्विनेस ने 22वें मिनट में गोल करके मेक्सिको को 1-0 से बढ़त दिलाई. इसके बाद राउल जिमेनेज ने पहले हाफ में ही मेक्सिको की बढ़त को 2-0 कर दिया, जिससे मेजबान टीम को ब्रेक के समय एक बेहतरीन बढ़त मिल गई.
मैच दोबारा शुरू होने के बाद, इक्वाडोर ने ज्यादा समय तक बॉल अपने पास रखी और वापसी की कोशिश की, लेकिन मेक्सिको का डिफेंस मजबूत बना रहा और उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया. स्टॉपेज टाइम में इक्वाडोर की स्थिति और खराब हो गई, जब डिफेंडर पिएरो हिंकापी को रेड कार्ड दिखाया गया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में यह मेक्सिको की लगातार चौथी जीत थी. मेक्सिको ने बिना कोई गोल खाए मैच खेलने का अपना सिलसिला भी जारी रखा, जिससे जेवियर एगुइरे की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बेहतरीन टीमों में से एक बन गई है. मैक्सिको प्री-क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच होने वाले राउंड ऑफ 32 मैच के विजेता से भिड़ेगा और घरेलू जमीन पर अपना वर्ल्ड कप अभियान जारी रखेगा.