FIFA World Cup 2026: मोरक्को ने बुधवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक जबरदस्त मुकाबले में हैती की टीम को 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 (नॉकआउट स्टेज) में धमाकेदार एंट्री कर ली है, हालांकि मोरक्को की टीम ग्रुप C में टॉप पर नहीं रह सकी. मोरक्को टीम ने ग्रुप स्टेज का समापन ब्राजील के बराबर ही सात अंकों के साथ किया. ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया था, लेकिन गोल अंतर के कारण मोरक्को की टीम को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. मोरक्को को ग्रुप F की टॉप टीम के खिलाफ राउंड ऑफ 32 (नॉकआउट स्टेज) में मुकाबला खेलना है. ग्रुप F में टॉप पर नीदरलैंड की टीम है.
पहले ही बाहर हो चुकी हैती की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अपने सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक किया और एक रोमांचक मुकाबले में 2-0 से बढ़त बनाई. हैती के आक्रामक खेल ने मोरक्को को पूरे समय परेशान किया और यह सुनिश्चित किया कि मुकाबला लंबे समय तक बराबरी का बना रहे. हैती की टीम ने 10 मिनट बाद पहला गोल किया. जोसुए कैसिमिर ने शानदार ढंग से गेंद को संभाला और फिर जीन-केविन डुवर्न को पास दिया. उनके द्वारा एरिया में डाली गई गेंद लेनी जोसेफ के पास पहुंची, जिन्होंने चालाकी से बैकहील शॉट मारा. गेंद मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनो से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टकराकर नेट में चली गई.
मोरक्को का गेंद पर कब्जा ज्यादा रहा और उन्होंने कई मौके बनाए, लेकिन हैती के अनुभवी गोलकीपर जॉनी प्लासिड ने कई महत्वपूर्ण बचाव करके अफ्रीकी टीम को बार-बार निराश किया. आखिरकार हाफ-टाइम से छह मिनट पहले दबाव का असर दिखा. बिलाल अल खानूस ने एरिया में एक खतरनाक गेंद डाली और प्लासिड के उसे केवल दूर धकेल पाने के बाद, कप्तान अशरफ हकीमी ने सबसे तेजी से रिएक्ट करते हुए बराबरी का गोल दाग दिया. हैती ने तुरंत ही जवाब दिया. पहले हाफ के अंतिम पलों में, जीन-केविन डुवर्न ने फिर से मदद की और विल्सन इसिडोर को गेंद पहुंचाई, जिन्होंने दूर से एक जबरदस्त शॉट मारकर अपनी टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया और मोरक्को के फैंस को हैरान कर दिया.
यह बढ़त कुछ ही मिनटों तक रही. मोरक्को ने ब्रेक से पहले वापसी की. सोफियान अमराबत ने दाईं विंग पर अशरफ हकीमी को गेंद दी, और कप्तान के कट-बैक को इस्माइल सैबारी ने शांति से गोल में बदल दिया; उन्होंने अपने उतने ही वर्ल्ड कप मैचों में तीसरा गोल करके टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी रखा. जैसे-जैसे दूसरा हाफ आगे बढ़ा, लगातार दबाव के कारण हैती का डिफेंस कमजोर पड़ने लगा. मोरक्को आखिरकार 78वें मिनट में आगे हो गया, जब कॉर्नर को ठीक से क्लियर न कर पाने की वजह से गेंद सब्स्टीट्यूट सौफियान राहिमी के पास आ गई और उन्होंने पास से गोल करने में कोई गलती नहीं की. स्टॉपेज टाइम में मोरक्को की जीत पक्की हो गई, हालांकि इसमें थोड़ा विवाद भी हुआ. हैती के डिफेंडर यह सोचकर रुक गए कि गेंद बाइलाइन पार कर गई है, लेकिन राहिमी ने खेल जारी रखा और 20 साल के गेसिम यासीन को पास दिया, जिन्होंने खाली नेट में गेंद डाल दी.
इसके बाद लंबे समय तक VAR रिव्यू चला और अधिकारियों ने पुष्टि की कि पूरी गेंद खेल के दायरे में ही थी, जिससे गोल को मान्यता मिल गई. जहां मोरक्को शानदार लय के साथ नॉकआउट राउंड में पहुंच गया है, वहीं हैती बिना किसी प्वाइंट के टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन उन्हें काफी तारीफ मिली. पांच दशकों से भी ज्यादा समय में अपने पहले वर्ल्ड कप में खेलते हुए, उन्होंने अफ्रीका की सबसे मजबूत टीमों में से एक को कड़ी टक्कर दी. मोरक्को ब्राजील के बाद ग्रुप C में दूसरे स्थान पर है. 52 साल बाद वर्ल्ड कप में वापसी करने वाली हैती की टीम बिना किसी जीत के FIFA वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो गई. ब्राजील के बाद मोरक्को दूसरे स्थान पर रहा और अब उसका मुकाबला राउंड ऑफ 32 में ग्रुप F की टॉप टीम से होगा, जिस पर अभी नीदरलैंड्स का कब्जा है.