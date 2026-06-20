FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक बड़ा बवाल देखने को मिला है. अर्जेंटीना की मीडिया में एक फेक न्यूज रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के परिवार से जुड़ी गलत जानकारी प्रसारित करने के बाद अर्जेंटीना के एक लोकप्रिय स्ट्रीमिंग चैनल की पूरी टीम को नौकरी से निकाल दिया गया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अर्जेंटीना के चैनल 'लुजू टीवी' ने कल खबर दी कि लियोनेल मेसी के पिता, जॉर्ज मेसी का निधन हो गया है. इसके बाद, चैनल ने अपने प्रोग्राम 'एल शो डेल वेरानो' की होस्ट फ्लोरेंसिया पेना और पूरी प्रोडक्शन टीम को नौकरी से निकाल दिया. टीम ने यह खबर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान दी थी.
अचानक, प्रेजेंटर फ्लोरेंसिया ने प्रोग्राम रोका और गंभीर चेहरे के साथ दर्शकों को बताया कि खबर के अनुसार लियोनेल मेसी के पिता का निधन हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि लियोनेल मेसी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए अर्जेंटीना लौटने के लिए अमेरिका में वर्ल्ड कप कैंप छोड़ रहे हैं. बाद में, लियोनेल मेसी के परिवार की ओर से जारी एक बयान में साफ किया गया कि जॉर्ज मेसी मेडिकल देखरेख में हैं. वे ठीक हो रहे हैं और उनकी शारीरिक स्थिति में सकारात्मक सुधार हो रहा है.
मेसी का फीफा वर्ल्ड कप का सफर 2006 में शुरू हुआ और अब तक वह सबसे ज्यादा 27 मैच खेल चुके हैं. मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 16 गोल कर चुके हैं. रोसारियो में 1987 में एक फुटबॉल प्रेमी परिवार में जन्मे मेसी ने पहली बार घर के आंगन में अपने भाइयों के साथ जब फुटबॉल खेला तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार होगा.